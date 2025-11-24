TP.HCM chạy 'nước rút' để giải ngân vốn đầu tư công 24/11/2025 08:00

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường yêu cầu các sở, ngành, địa phương, Ban Quản lý dự án và các đơn vị có liên quan tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2025.

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân gần 119.000 tỉ đồng được Thủ tướng Chính phủ giao, lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương, Ban Quản lý (BQL) dự án và các đơn vị có liên quan tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là đối với các dự án đầu tư công trọng điểm.

Tiến độ giải ngân đạt hơn 56%

Theo báo cáo của UBND TP, tổng số vốn đầu tư công năm 2025 trên địa bàn TP.HCM sau sắp xếp là 152.241 tỉ đồng. Tính đến ngày 4-11, TP đã giải ngân được 67.251 tỉ đồng (đạt 56,5%) kế hoạch Thủ tướng giao.

Nhiều dự án cải tạo kênh rạch đang được đẩy nhanh công tác bồi thường. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Trong số 10 BQL dự án chuyên ngành trực thuộc UBND TP.HCM có quy mô vốn hơn 1.000 tỉ đồng thì có năm ban đạt tỉ lệ giải ngân cao hơn bình quân toàn TP, còn lại năm ban chậm tiến độ.

Đối với 37 BQL dự án khu vực trực thuộc Sở Xây dựng và các BQL dự án (trực thuộc UBND TP.HCM), có 18 ban giải ngân tốt và 19 ban chậm hơn bình quân.

Cụ thể, với dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường cho biết, TP đã bố trí vốn cho dự án năm 2025 khoảng 1.800 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này chỉ giải ngân được gần 50%, thấp hơn tỉ lệ giải ngân chung của TP. Do đó, chủ đầu tư phải tập trung giải ngân cho phần vốn đã giao.

Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm còn thấp hơn so với tỉ lệ giải ngân chung của TP. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Trong quá trình thực hiện dự án, UBND TP, các sở, ngành có liên quan sẽ tập trung ưu tiên hỗ trợ về vốn, về cơ chế chính sách để chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường giao Sở Xây dựng và một số BQL dự án chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP về theo dõi, giám sát và đôn đốc chỉ đạo triển khai, giải ngân vốn, đảm bảo hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025 được giao.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP còn yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thúc đẩy, khẩn trương hoàn thành các thủ tục liên quan để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án quy mô vốn bồi thường lớn phải giải ngân đến hết ngày 31-1-2026.

Điển hình như dự án thành phần 1: Giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 – TP.HCM đoạn từ cầu Thủ Biên đến sông Sài Gòn; dự án thành phần 1: Giải phóng mặt bằng đường Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành - đoạn qua tỉnh Bình Dương là 3.807 tỉ đồng; dự án thành phần 6: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương; dự án Kè hai bờ sông Dinh đoạn từ cầu Điện Biên Phủ đến cầu Nhà máy nước; dự án Tỉnh lộ 991 nối dài; dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Bà Rịa - Châu Pha - Hắc Dịch.

Tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường

Để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, TP cần tập trung khắc phục các nguyên nhân liên quan. Đặc biệt là tháo gỡ vướng mắc về thủ tục khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, Sở NN&MT TP.HCM đã đưa ra giải pháp để hướng dẫn UBND các các phường, xã, các chủ đầu tư thực hiện thủ tục liên quan công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Cụ thể, Sở NN&MT trình UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị thực hiện một số giải pháp như sau:

Đối với UBND 168 phường, xã, đặc khu cần thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ vận động cấp xã thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đi qua địa bàn.

Theo đó, lãnh đạo Đảng ủy phường làm Trưởng ban, các thành viên Ban Chỉ đạo gồm: các Ban của Đảng ủy phường, HĐND phường, MTTQ Việt Nam phường và các thành viên khác có liên quan.

Việc thành lập Ban chỉ đạo để tiến hành tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, vận động người có đất thu hồi đồng ý thu hồi đất trước thời hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 85 Luật Đất đai năm 2024. Đây là cơ sở để ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm 2025, đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn TP.

Đối với việc thuê tư vấn xác định giá đất cụ thể tính bồi thường các dự án đi qua từ hai phường, xã trở lên, trong trường hợp không có vướng mắc, UBND cấp xã có dự án đi qua chủ động phối hợp để thuê tư vấn xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường. Tuy nhiên phải đảm bảo đồng bộ trong một dự án, việc thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Đối với Sở Tài chính, cần hướng dẫn về cơ sở pháp lý để xác định các trường hợp khác cần áp dụng hình thức chỉ định thầu để lựa chọn được nhà thầu thực hiện gói thầu đáp ứng tiến độ, chất lượng và hiệu quả của gói thầu, dự án, dự toán mua sắm theo quy định.

Sở Xây dựng cần kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND TP bố trí đủ quỹ nền, quỹ căn hộ phục vụ tái định cư phục vụ các dự án.

Đối với BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; BQL dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị; các Chủ đầu tư dự án phải chủ động, phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực II để được hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục tạm ứng của dự án mà tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án thành phần độc lập.

Bên cạnh đó phải chủ động, phối hợp với UBND cấp xã, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường hỗ trợ, tái định cư trong quá trình thực hiện.

Song song đó là chủ động triển khai thực hiện việc bồi thường, di dời hạ tầng kỹ thuật đối với các dự án đi qua địa bàn từ hai phường, xã trở lên.