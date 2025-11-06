'Điểm mặt' các dự án đầu tư công giải ngân 0% ở Quảng Trị 06/11/2025 17:02

Ngày 6-11, UBND tỉnh Quảng Trị thông tin Chủ tịch UBND tỉnh này vừa yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm các đơn vị giải ngân thấp, đồng thời phải có giải pháp đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, đến nay tỉnh này có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn mức trung bình của toàn quốc.

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: Quảng Trị.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có nhiều dự án có tỉ lệ giải ngân đầu tư công 0%, nhiều dự án dưới 20% và đã bị Thủ tướng Chính phủ phê bình.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các chủ đầu tư có dự án có tỉ lệ giải ngân 0% nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân.

Đồng thời, đề ra những giải pháp khắc phục ngay nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Các chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu, thanh toán, giải ngân vốn lần đầu trước ngày 15-11. Các đơn vị đến ngày 15-11 vẫn không giải ngân vốn chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Theo thống kê, tính đến ngày 4-11, tỉnh Quảng Trị có 14 dự án có tỉ lệ giải ngân đầu tư công 0%; trong đó có những dự án có tổng mức đầu tư lớn như dự án Quốc lộ 5D đoạn từ Cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn với kế hoạch vốn giao năm 2025 1.600 tỉ đồng, do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị có tỉ lệ giải ngân 0% đối với dự án Quốc lộ 5D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Dự án Trung tâm Bảo trợ xã hội- phục hồi chức năng cho người khuyết tật có mức đầu tưu hơn 53 tỉ đồng do Sở Y tế làm chủ đầu tư. Hay như đường nối cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1 với hơn 24 tỉ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư cũng giải ngân 0%.

Dự án Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình cơ sở 2 do Sở Y tế làm chủ đầu tư đến nay chỉ mới giải ngân đạt 0,03% trên tổng vốn giao năm 2025 là 100 tỉ đồng.