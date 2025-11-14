TP.HCM: Dự án đường Tôn Thất Thuyết, công viên kênh Tẻ được tăng vốn đầu tư lên hơn 5.500 tỉ 14/11/2025 16:35

(PLO)- Dự án xây dựng, cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ Kênh Tẻ tại TP.HCM được điều chỉnh vốn đầu tư tăng từ hơn 2.203 tỉ đồng lên 5.554 tỉ đồng.

Ngày 14-11, tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP.HCM đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng, cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ Kênh Tẻ.

Theo đó, TP.HCM điều chỉnh chủ đầu tư dự án từ Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; phạm vi thực hiện được điều chỉnh từ quận 4 thành phường Vĩnh Hội, phường Khánh Hội, phường Xóm Chiếu.

Đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua nghị quyết. Ảnh: THUẬN VĂN

Về quy mô đầu tư, tổng chiều dài dự án tăng lên 3.608m. Trong đó, cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết dài 3.423m x 26m, bao gồm xây dựng mới một cầu qua rạch Nguyễn Kiệu, mặt cắt ngang B=26m trên đường Tôn Thất Thuyết.

Song song đó, xây dựng mới đường quy hoạch số 1 chiều dài 185m x 28m; xây dựng kè bảo vệ bờ, cải tạo, mở rộng cầu Nguyễn Kiệu trên đường Bến Vân Đồn theo quy hoạch B=25m; xây dựng hệ thống thoát nước mặt, thải sinh hoạt, hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng; xây dựng công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ. Ngoài ra, còn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh tăng từ hơn 2.203 tỉ đồng lên 5.554 tỉ đồng; nhóm dự án chuyển từ nhóm B lên nhóm A. Thời gian thực hiện kéo dài đến năm 2029.

Theo UBND TP.HCM, hiện khả năng kết nối giao thông giữa các khu vực quận 1, quận 4, quận 7 cũ còn hạn chế. Dù có nhiều tuyến đường và cầu hiện hữu như Nguyễn Tất Thành, Khánh Hội, Hoàng Diệu, Bến Vân Đồn, cầu Kênh Tẻ, cầu Ông Lãnh, cầu Tân Thuận, cầu Nguyễn Văn Cừ…, nhưng đường Tôn Thất Thuyết chỉ rộng 7-8m, nhỏ hẹp so với nhu cầu thực tế, thiếu vỉa hè, hạ tầng kỹ thuật xuống cấp, thường xuyên ùn tắc và tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Hiện trạng đường Tôn Thất Thuyết. Ảnh: NHƯ NGỌC

Hiện trạng hạ tầng chưa hoàn thiện này làm giảm khả năng kết nối, hạn chế thu hút đầu tư và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực trung tâm.

Vì vậy, cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ Kênh Tẻ là cần thiết, cấp bách nhằm mở rộng mặt cắt đường, cải thiện năng lực giao thông, chia sẻ áp lực cho các tuyến trục chính hiện hữu.

Dự án cũng góp phần hoàn hình thành trục giao thông mới, tăng cường kết nối các quận 1, 4, 7 cũ, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật - giao thông theo quy hoạch, chỉnh trang đô thị ven kênh…