TP.HCM chi hơn 17.000 tỉ đồng để nạo vét rạch Ông Bé và rạch Bà Lớn 14/11/2025 15:56

(PLO)- HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch Bà Lớn với tổng kinh phí hơn 17.000 tỉ đồng.

Ngày 14-11, tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP.HCM khóa X đã thông qua chủ trương đầu tư dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch Bà Lớn.

TP.HCM thống nhất chi hơn 17.000 tỉ đồng để nạo vét rạch Ông Bé và Bà Lớn. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo đó, dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch nhánh có tổng mức đầu tư hơn 7.785 tỉ đồng, được đầu tư từ nguồn ngân sách TP.

Dự án có tổng chiều dài 4,3 km, phạm vi dự án rạch Ông Bé từ Kênh Đôi đến sông Ông Lớn và nhánh rạch Xáng từ rạch Ông Bé đến sông Ông Lớn, thuộc phường Chánh Hưng và xã Bình Hưng, TP.HCM.

Về quy mô đầu tư, thực hiện nạo vét rạch hơn 4,2 km, làm kè bảo vệ hơn 4,5 km; xây dựng mới tuyến đường hơn 2,4 km theo quy hoạch, bề rộng 12 -16m. Đồng thời, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến gồm lan can, vỉa hè, hệ thống thoát nước, bến lên xuống, cây xanh, chiếu sáng dọc bờ kè…

Theo kế hoạch, dự án được thực hiện từ nay đến năm 2030, khởi công trong giai đoạn 2026-2029.

Dự án được thực hiện nhằm tiêu thoát nước, giảm ngập cho khu vực với diện tích khoảng 470 ha; cải tạo môi trường, kết hợp chỉnh trang đô thị ven sông rạch, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Việc nạo vét, xây dựng bờ kè hai bên bờ rạch còn hạn chế sạt lở, cải tạo môi trường nước. Đồng thời, hỗ trợ tiêu thoát nước cho kênh Đôi, cùng với dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng sẽ tiêu thoát nước, giảm ngập cho khu vực trung tâm TP.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng trình bày tờ trình. Ảnh: THUẬN VĂN

Còn dự án nạo vét, cải tạo môi trường và chỉnh trang đô thị rạch Bà Lớn có tổng mức đầu tư hơn 9.228 tỉ đồng, được đầu tư từ nguồn ngân sách TP.

Dự án có tổng chiều dài 7,4 km, phạm vi dự án xuất phát từ rạch Kênh Đôi thuộc phường Bình Đông và kết thúc tại ngã tư rạch Bà Lớn và rạch Bà Lào thuộc xã Bình Hưng.

Về quy mô đầu tư, thực hiện nạo vét rạch 7,4 km, làm kè bảo vệ 9,9 km, xây dựng mới tuyến đường 0,6 km theo quy hoạch, bề rộng 12 -18m. Đồng thời, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến gồm lan can, vỉa hè, hệ thống thoát nước, bến lên xuống, cây xanh, chiếu sáng dọc bờ kè…

Theo kế hoạch, dự án được thực hiện từ nay đến năm 2030, khởi công trong giai đoạn 2026-2029.

Dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy, hỗ trợ tiêu thoát nước mưa từ khu vực trung tâm TP, đáp ứng mục tiêu chính trong Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực TP.HCM, đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước cho lưu vực rạch phụ trách với diện tích khoảng 920 ha. Đồng thời, chỉnh trang đô thị, phát triển giao thông…