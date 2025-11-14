TP.HCM chi hơn 17.000 tỉ đồng để nạo vét rạch Ông Bé và rạch Bà Lớn

Ngày 14-11, tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP.HCM khóa X đã thông qua chủ trương đầu tư dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch Bà Lớn.
Theo đó, dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch nhánh có tổng mức đầu tư hơn 7.785 tỉ đồng, được đầu tư từ nguồn ngân sách TP.
Dự án có tổng chiều dài 4,3 km, phạm vi dự án rạch Ông Bé từ Kênh Đôi đến sông Ông Lớn và nhánh rạch Xáng từ rạch Ông Bé đến sông Ông Lớn, thuộc phường Chánh Hưng và xã Bình Hưng, TP.HCM.
Về quy mô đầu tư, thực hiện nạo vét rạch hơn 4,2 km, làm kè bảo vệ hơn 4,5 km; xây dựng mới tuyến đường hơn 2,4 km theo quy hoạch, bề rộng 12 -16m. Đồng thời, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến gồm lan can, vỉa hè, hệ thống thoát nước, bến lên xuống, cây xanh, chiếu sáng dọc bờ kè…
Theo kế hoạch, dự án được thực hiện từ nay đến năm 2030, khởi công trong giai đoạn 2026-2029.
Dự án được thực hiện nhằm tiêu thoát nước, giảm ngập cho khu vực với diện tích khoảng 470 ha; cải tạo môi trường, kết hợp chỉnh trang đô thị ven sông rạch, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Việc nạo vét, xây dựng bờ kè hai bên bờ rạch còn hạn chế sạt lở, cải tạo môi trường nước. Đồng thời, hỗ trợ tiêu thoát nước cho kênh Đôi, cùng với dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng sẽ tiêu thoát nước, giảm ngập cho khu vực trung tâm TP.
Còn dự án nạo vét, cải tạo môi trường và chỉnh trang đô thị rạch Bà Lớn có tổng mức đầu tư hơn 9.228 tỉ đồng, được đầu tư từ nguồn ngân sách TP.
Dự án có tổng chiều dài 7,4 km, phạm vi dự án xuất phát từ rạch Kênh Đôi thuộc phường Bình Đông và kết thúc tại ngã tư rạch Bà Lớn và rạch Bà Lào thuộc xã Bình Hưng.
Về quy mô đầu tư, thực hiện nạo vét rạch 7,4 km, làm kè bảo vệ 9,9 km, xây dựng mới tuyến đường 0,6 km theo quy hoạch, bề rộng 12 -18m. Đồng thời, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến gồm lan can, vỉa hè, hệ thống thoát nước, bến lên xuống, cây xanh, chiếu sáng dọc bờ kè…
Theo kế hoạch, dự án được thực hiện từ nay đến năm 2030, khởi công trong giai đoạn 2026-2029.
Dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy, hỗ trợ tiêu thoát nước mưa từ khu vực trung tâm TP, đáp ứng mục tiêu chính trong Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực TP.HCM, đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước cho lưu vực rạch phụ trách với diện tích khoảng 920 ha. Đồng thời, chỉnh trang đô thị, phát triển giao thông…
Nâng cấp đường 991 hơn 8.300 tỉ đồng
Ngoài ra, tại kỳ họp, HĐND TP.HCM cũng thông qua chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường 991 đoạn từ Quốc lộ 51 tới Vành đai 4 TP.HCM.
Việc đầu tư dự án giúp hoàn thiện mạng lưới giao thông theo Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các quy hoạch liên quan, tạo trục kết nối thông suốt giữa Quốc lộ 51, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, tuyến 991B và Vành đai 4. Đây là tuyến hạ tầng chiến lược, có vai trò thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương, đồng thời xóa các điểm đen giao thông và tăng cường liên kết vùng.
Dự án có tổng chiều dài khoảng 10,09 km, chia thành hai đoạn: Đoạn 1 dài 3,13 km từ Quốc lộ 51 đến điểm giao cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu; đoạn 2 dài 6,96 km từ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đến Vành đai 4.
Về quy mô kỹ thuật, tuyến đường được đầu tư theo mặt cắt ngang rộng 57 m, gồm bốn làn xe cơ giới, hai làn song hành, hai lề đường, dải phân cách giữa, dải dự trữ và hệ thống vỉa hè hai bên. Tốc độ thiết kế đạt 80 km/giờ…
Tổng mức đầu tư của dự án hơn 8.300 tỉ đồng, chia làm hai giai đoạn đầu tư, được triển khai đến năm 2030.