TP.HCM: Mở luồng xanh vật liệu để đẩy nhanh đầu tư công 12/11/2025 18:03

(PLO)- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tại TP.HCM phải xem công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, quyết liệt thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, không để dự án chờ mặt bằng.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường tại buổi họp về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng năm 2025, nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân các tháng cuối năm.

Không để dự án chờ mặt bằng

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân gần 119.000 tỉ đồng được Thủ tướng Chính phủ giao, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường yêu cầu các sở, ngành, địa phương, Ban Quản lý dự án và các đơn vị tiếp tục phát huy hiệu quả cuộc phát động đợt thi đua cao điểm “100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”.

Đồng thời, tuân thủ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ giải ngân đầu tư công; tiếp tục tinh thần đợt cao điểm về giải ngân vốn đầu tư công, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là đối với các dự án đầu tư công trọng điểm.

Lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh quyết liệt bồi thường giải phóng mặt bằng, không để dự án chờ mặt bằng. Ảnh: THUẬN VĂN

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải xem công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, huy động cả hệ thống chính trị để thực hiện; quyết liệt thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, không để tình trạng dự án chờ mặt bằng.

Thực hiện cơ chế phân công, phân cấp, giao trách nhiệm, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các dự án đầu tư công theo tinh thần “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”.

Tất cả hoạt động đầu tư công phải được thực hiện khẩn trương, liên tục, tuyệt đối không đình trệ, gián đoạn công tác với lý do công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy, nhất là việc sắp xếp lại Trung tâm phát triển quỹ đất.

Các sở được giao làm cơ quan thường trực của ba Tổ công tác giải ngân đầu tư công phải tiếp tục tổng hợp, tham mưu kịp thời; tăng cường giám sát, kiểm tra thực địa để “quyết tại chỗ, tháo gỡ tại chỗ”.

Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương tập trung huy động nhân lực, vật tư, thiết bị theo cơ chế 3 ca, 4 kíp, mục tiêu là bổ sung thêm từ tối thiểu 15% đến 20% khối lượng so với kế hoạch đã đề ra.

“Trong vòng bốn ngày làm việc kể từ khi có khối lượng hoàn thành, chủ đầu tư phải hoàn thiện hồ sơ pháp lý, nghiệm thu, thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước, không để phát sinh khối lượng hoàn thành nhưng chưa thanh toán” – văn bản nêu rõ.

Sở Xây dựng được giao khẩn trương tổng hợp danh mục công trình, dự án trọng điểm mà chủ đầu tư, nhà thầu đăng ký thi công theo 3 ca, 4 kíp kèm theo dự kiến khối lượng tăng thêm để theo dõi. Trên cơ sở đó, xem xét, tổ chức thực hiện như bố trí luồng xanh vật liệu, cho phép đi vào đường cấm/giờ cấm...

Đẩy nhanh 6 dự án

Cũng theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường, các cơ quan, đơn vị tập trung thúc đẩy, khẩn trương hoàn thành các thủ tục liên quan để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án quy mô vốn bồi thường lớn còn phải giải ngân đến hết ngày 31-1-2026. Cụ thể như sau:

Dự án thành phần 1: Giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 – TP.HCM đoạn từ cầu Thủ Biên đến sông Sài Gòn là 4.665 tỉ đồng.

Dự án thành phần 1: Giải phóng mặt bằng đường Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành - đoạn qua tỉnh Bình Dương là 3.807 tỉ đồng.

Dự án thành phần 6: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương là 1.467 tỉ đồng.

Dự án Kè hai bờ sông Dinh đoạn từ cầu Điện Biên Phủ đến cầu Nhà máy nước là 1.150 tỉ đồng.

Dự án Tỉnh lộ 991 nối dài (từ Quốc lộ 51 đến đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải) là 800 tỉ đồng.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Bà Rịa - Châu Pha - Hắc Dịch (ĐT995B) là 705 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch TP giao Thủ trưởng Sở Xây dựng và một số ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP về theo dõi, giám sát, đôn đốc chỉ đạo triển khai, giải ngân vốn, đảm bảo hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025 được giao.