Triển khai hàng loạt dự án để gỡ nút thắt kẹt xe tại TP.HCM 06/11/2025 19:48

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM cho biết TP đang triển khai nhiều dự án tại cửa ngõ, trung tâm để giải quyết tình trạng kẹt xe.

Chiều 6-11, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM, đã thông tin về tình hình kẹt xe trên địa bàn TP.

Theo ông Giang, lưu lượng phương tiện của TP.HCM hiện nay rất lớn, đặc biệt là ô tô cá nhân và xe máy trong giờ cao điểm.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Trong khi đó, hệ thống hạ tầng giao thông chưa theo kịp tốc độ phát triển của phương tiện và nhu cầu đi lại. Nhiều tuyến đường có mặt cắt hẹp, nút giao chưa được cải tạo đồng bộ, thiếu bãi đỗ xe công cộng, dẫn đến tình trạng quá tải thường xuyên.

Hiện nay trên địa bàn TP cũng đang triển khai thi công nhiều công trình dẫn đến việc chiếm dụng mặt đường, thu hẹp làn đường lưu thông, gây ùn tắc giao thông tại một số vị trí.

Ông Giang cho biết tình trạng lấn chiếm lòng lề đường còn diễn biến phức tạp, việc mua bán trên vỉa hè dẫn đến người dân dừng xe dưới lòng đường để mua bán hàng hàng, ảnh hưởng tốc độ lưu thông của dòng phương tiện.

Ngoài ra, tai nạn giao thông và sự cố phương tiện trên các tuyến trục chính chưa được giải tỏa kịp thời, dẫn đến ùn ứ cục bộ.

Ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế, tình trạng dừng, đỗ không đúng quy định, lấn làn, đi vào đường cấm còn diễn biến phức tạp.

TP.HCM đang triển khai hàng loạt dự án gỡ nút thắt kẹt xe. Ảnh: NHƯ NGỌC

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết hiện TP đang triển khai nhiều dự án để giải quyết tình trạng kẹt xe. Cụ thể, tại cửa ngõ phía Đông và Đông Bắc, TP đang triển khai thi công dự án Vành đai 3 - nút giao Tân Vạn, nút giao An Phú, hoàn chỉnh nút giao Mỹ Thủy.

Tại cửa ngõ phía Tây và Tây Bắc, triển khai thi công dự án xây dựng nút giao Ngã Tư Đình (Quốc lộ 1 - Nguyễn Văn Quá). Tại cửa ngõ phía Nam, triển khai thi công dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 50.

Còn tại khu vực trung tâm, triển khai dự án xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái.

TP.HCM cũng đang triển khai thi công dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành - An Sương), Vành đai 3, Tham Lương – Bến Cát. Song song đó, chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM, dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1)...