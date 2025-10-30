Công an TP.HCM chỉ ra 186 điểm có nguy cơ cao ùn tắc giao thông 30/10/2025 16:48

(PLO)- Trên địa bàn TP.HCM hiện có khoảng 336 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông, trong đó 186 điểm được đánh giá có nguy cơ cao.

Chiều 30-10, Công an TP.HCM đã gửi đến buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội các nội dung liên quan tình hình giao thông và phương án giảm ùn tắc trong thời gian tới.

Theo Công an TP.HCM, vừa qua, Công an TP đã giao Phòng CSGT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương rà soát, đánh giá, phân loại các khu vực có nguy cơ ùn tắc để kịp thời có phương án xử lý phù hợp.

Hiện nay, trên địa bàn TP có khoảng 336 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông, trong đó, 186 điểm được đánh giá có nguy cơ cao, tập trung chủ yếu tại khu vực trung tâm và các tuyến cửa ngõ như Quốc lộ 13, cầu Bình Triệu, cầu Phú Cường, Quốc lộ 1, Quốc lộ 22, nút giao An Phú, cảng Cát Lái, cảng Bình Dương...

“Danh sách các điểm này không cố định mà được cập nhật, điều chỉnh định kỳ tùy theo diễn biến thực tế. Một số khu vực trước đây là điểm nóng đã có chuyển biến tích cực nhờ áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp…” - Công an TP.HCM phân tích.

Theo Công an TP.HCM, trong 336 điểm nguy cơ ùn tắc, nhiều khu vực đã chuyển biến tích cực. Ảnh: NHƯ NGỌC

Tuy nhiên, Công an TP cũng xác định việc kéo giảm ùn tắc là nhiệm vụ tổng hợp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của nhiều ngành, nhiều cấp, đặc biệt là ý thức tự giác chấp hành của người tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời phối hợp các cơ quan, đơn vị điều chỉnh, xóa các điểm ùn ứ kéo dài.

Cũng theo Công an TP.HCM, ùn tắc giao thông là vấn đề chung của các đô thị lớn trên toàn thế giới, kể cả tại những TP có hạ tầng và hệ thống giao thông công cộng hiện đại. Thực tế, ở nhiều nước, mức độ ùn tắc còn nghiêm trọng hơn, thời gian kéo dài gấp nhiều lần so với TP.HCM.

Tại TP.HCM, nguyên nhân chủ yếu do hạ tầng giao thông quá tải so với lượng người và phương tiện tham gia giao thông, các yếu tố giao thông cộng cộng chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Ngoài ra, còn có các yếu tố khác như thời tiết hay sự cố giao thông, đặc biệt là ý thức của người tham gia giao thông.

Đối với việc tổ chức cho công an phường, xã, an ninh trật tự cơ sở điều hòa giao thông, Công an TP.HCM cho biết hiện lực lượng CSGT tập trung tại các tuyến đường chính, nút giao lớn, còn công an cấp xã, phường đảm trách các tuyến nhánh và khu vực phụ cận nhằm duy trì giao thông thông suốt.

Khung giờ chỉ huy, điều khiển giao thông tại các chốt không cố định mà được bố trí linh hoạt tùy theo tình hình thực tế, mật độ phương tiện và đặc thù giao thông của từng khu vực, từng thời điểm trong ngày.

“Nơi nào mật độ phương tiện cao, lưu lượng giao thông lớn, có nguy cơ ùn ứ mới triển khai lực lượng điều hòa giao thông; không cứng nhắc áp dụng ở tất cả các địa bàn hoặc huy động đồng loạt lực lượng CSGT và công an cấp xã” – Công an TP.HCM thông tin.

Công an TP đã chỉ đạo triển khai phương án phân luồng từ xa và giải tỏa ùn tắc giao thông, chia thành các cụm khu vực để chủ động xử lý, điều tiết khi có sự cố hoặc áp lực giao thông tăng cao.

Hiện, công tác điều hòa giao thông đang được duy trì thường xuyên, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, giúp nâng cao tính chủ động trong điều hành và điều tiết giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm và tại các khu vực có nguy cơ ùn ứ.