CSGT TP.HCM tìm cách kéo giảm tai nạn trên tuyến đường Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười 16/10/2025 17:51

(PLO)- Từ nay đến cuối năm 2025, Phòng CSGT TP.HCM sẽ tập trung thực hiện các biện pháp kéo giảm TNGT trên các tuyến Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười.

Chiều 16-10, tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó Trưởng Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM, đã thông tin về việc giải quyết tình trạng tai nạn giao thông (TNGT) trên tuyến Quốc lộ 1A, nay là đường Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười.

Nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam cho biết các tuyến đường Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười là tuyến đường giao thông huyết mạch của TP.HCM.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó Trưởng Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Mỗi ngày có một lượng rất lớn phương tiện giao thông qua lại, trong đó có cả xe container, xe khách, xe tải. Một số đoạn đường bị “thắt cổ chai”, mặt đường xuống cấp, hai bên có hàng quán chiếm dụng lòng đường do đó một số phương tiện xe máy khi di chuyển đã đi vào làn ô tô.

Thời gian vừa qua, trên các tuyến đường này đã xảy ra nhiều vụ TNGT gây hậu quả nghiêm trọng. Điển hình vụ TNGT xảy ra vào chiều ngày 22-5 trên đường Đỗ Mười (trước chợ đầu mối nông sản Thủ Đức), liên quan đến một xe tải và nhiều phương tiện khác, làm hai người đi xe máy tử vong tại chỗ và một người bị thương, gây ùn ứ giao thông.

Gần đây nhất, sáng 14-10, cũng trước chợ đầu mối nông sản Thủ Đức xảy ra vụ tai nạn do xe máy đi vào làn ô tô va chạm với xe container làm một bé gái là con của người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

“Việc xe máy đi vào phần đường của xe ô tô là vô cùng nguy hiểm cho tính mạng của bản thân mình và của người thân. Thay mặt cho Phòng CSGT tôi xin chia sẻ với những mất mát to lớn của những gia đình các nạn nhân” - Thượng tá Nam chia sẻ.

Lãnh đạo Phòng CSGT cho biết đơn vị đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường xử lý nguyên nhân dẫn đến TNGT tại các tuyến đường trên.

CSGT TP đã tăng cường xử các hành vi đi vào làn ô tô và chạy ngược chiều. Từ 15-12-2024 đến 2-10-2025, Phòng CSGT đã phát hiện và lập biên bản 1.577 trường hợp đi vào đường cấm, ngược chiều trên tuyến Đỗ Mười, Lê Đức Anh. Trong đó có các trường hợp phát hiện thông qua ghi hình phạt nguội.

Thượng tá Nam cho biết để giải quyết tình trạng trên, CSGT TP.HCM đã kiến nghị và được Sở Xây dựng điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Đỗ Mười, Lê Đức Anh. Trong đó, cấm xe ô tô tải trên 2,5 tấn và xe ô tô khách trên 16 chỗ (ngoại trừ xe buýt) lưu thông trên phần đường hỗn hợp từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 20 giờ. Đồng thời, cấm dừng và đỗ xe thời gian từ 6 giờ đến 22 giờ và cấm đỗ xe từ 22 giờ đến 6 giờ trên làn hỗn hợp.

PC08 cũng tham mưu Ban Giám đốc Công an TP gửi thư ngỏ tới các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế tai nạn do điểm mù của phương tiện. “Công an TP đã đề nghị doanh nghiệp trang bị hệ thống gương cầu lồi, gắn cảnh báo phù hợp trên phương tiện nhằm hỗ trợ người lái quan sát, phòng ngừa TNGT” - Thượng tá Nam nói.

Tiến tới giám sát thông minh

Từ nay đến cuối năm 2025, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam nhấn mạnh sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp kéo giảm TNGT trên các tuyến Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười.

Ông nói CSGT TP.HCM sẽ quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến TNGT như đi vào đường cấm, đi ngược chiều, nồng độ cồn, điều khiển phương tiện ba, bốn bánh không đảm bảo an toàn kỹ thuật, chở hàng cồng kềnh.

Phòng CSGT cũng sẽ mở rộng mạng lưới camera AI, đặc biệt tại các tuyến đường thường xuyên xảy ra TNGT. Các camera AI sẽ có khả năng tự động phát hiện lỗi vượt đèn đỏ, sai làn, chạy quá tốc độ, dừng đỗ sai quy định.

Ngoài ra, vận động người dân sang tên đổi chủ phương tiện, hướng tới mục tiêu giảm dần lực lượng tuần tra trực tiếp và tiến tới “Thành phố giám sát thông minh” theo chủ trương của Bộ Công an.

Phối hợp lực lượng UBND, công an cấp xã tăng cường vận động, xử lý các trường hợp buôn bán hàng rong, lấn chiếm lòng, lề đường, nhất là các tuyến trọng điểm, phức tạp như chợ đầu mối, chợ tự phát, khu công nghiệp,...