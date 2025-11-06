TP.HCM: Gia cố bờ bao, trực 24/24 ứng phó triều cường tại bán đảo Thanh Đa 06/11/2025 17:39

(PLO)- Trước tình hình triều cường, sạt lở tại bán đảo Thanh Đa, các cơ quan chức năng đã gia cố, đắp bờ bao tạm thời tại các vị trí xung yếu; bố trí máy móc thiết bị, nhân lực trực 24/24 để xử lý khi có sự cố.

Chiều 6-11, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TPHCM, đã thông tin về việc chống sạt lở bán đảo Thanh Đa.

Các đơn vị gia cố bờ bao để ứng phó triều cường tại bán đảo Thanh Đa. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo ông Giang, khu vực bán đảo Thanh Đa được triển khai thành ba dự án, gồm dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa đoạn 2 (sông Sài Gòn - khu vực khách sạn Sài Gòn in Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa); đoạn 3 (Bình Quới, Cây Bàng, Rạch 2/8) và đoạn 4 (sông Sài Gòn - khu vực biệt thự - Lý Hoàng đến nhà thờ La san Mai Thôn). Các dự án hiện do Ban Giao thông làm chủ đầu tư.

Để giải quyết các tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chống sạt lở bán đảo Thanh Đa, Ban Giao thông chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu vi phạm, chậm trễ hợp đồng.

Sau đó, lựa chọn nhà thầu mới, ký phụ lục hợp đồng với nhà thầu liên danh. Dự kiến đoạn 2 sẽ hoàn thành trong tháng 3-2026; đoạn 3 hoàn thành trong tháng 12-2025 và đoạn 4 hoàn thành trong tháng 2-2026.

Để phòng tránh ngập úng do triều cường tại các vị trí sạt lở ở khu vực Thanh Đa, ông Giang thông tin Sở Xây dựng đã phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP cùng các địa phương, đơn vị kiểm tra hiện trường vị trí sạt lở.

Qua công tác kiểm tra hiện trường, Sở Xây dựng đề nghị Ban Giao thông khẩn trương xử lý vị trí sạt lở, chống nước tràn bờ gây ngập phía trong ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Đồng thời, thực hiện rào chắn, cảnh báo vị trí sạt lở tại vị trí đã được UBND quận Bình Thạnh (trước đây) bàn giao mặt bằng; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lấn chiếm làm ảnh hưởng đến công tác triển khai thi công công trình sau này.

Sở Xây dựng cũng đề nghị cơ quan, đơn vị khẩn trương xem xét trách nhiệm của nhà thầu thi công và các đơn vị có liên quan trong việc chậm trễ thi công, xử lý theo các điều khoản của Hợp đồng và quy định của pháp luật.

Thường xuyên thực hiện quan trắc, đo đạc địa hình lòng sông, các bộ phận chịu lực chủ yếu của công trình như đỉnh kè, thảm đá, công tác cọc...

Hiện nay, trước tình hình triều cường dâng cao gây ngập và nguy cơ sạt lở tại khu vực, Ban Giao thông đã phối hợp gia cố đắp bờ bao tạm thời tại các vị trí xung yếu để ngăn nước trong thời gian triển khai thi công bờ kè. Song song đó, thực hiện rào chắn, cảnh báo vị trí sạt lở.

“Các đơn vị thi công thường xuyên kiểm tra, luôn luôn bố trí máy móc thiết bị, nhân lực trực 24/24 để xử lý khi có sự cố” – ông Giang thông tin.