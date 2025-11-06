TP.HCM cảnh báo mưa lớn, triều cường vượt mức lịch sử do tác động bão số 13 06/11/2025 17:00

(PLO)- Dù không trực tiếp bị ảnh hưởng bởi bão số 13 nhưng TP.HCM cũng nằm trong vùng bị tác động bởi bão nên có thể tác động gây mưa lớn trên địa bàn.

Chiều 6-11, tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn, ông Trần Nhân Nghĩa, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, đã thông tin về tác động của bão số 13 (Kalmaegi) đến thời tiết TP.

TP.HCM cảnh báo mưa lớn, triều cường vượt mức lịch sử do ảnh hưởng bão số 13 Kalmaegi. Ảnh: TRẦN LINH

Ông Nghĩa cho biết TP.HCM không phải địa phương trực tiếp chịu ảnh hưởng của bão số 13. Theo bản tin lúc 13 giờ chiều nay của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và một phần Khánh Hòa. Đến thời điểm này bão mạnh cấp 15.

“Dù không trực tiếp bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi nhưng TP.HCM cũng nằm trong vùng bị tác động bởi bão nên có thể tác động gây mưa lớn trên địa bàn. Đây cũng là thời điểm triều cường rằm tháng 9 Âm lịch dâng cao” – ông Nghĩa thông tin thêm.

Ông Trần Nhân Nghĩa, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Theo ông Nghĩa, sáng nay, triều cường ở TP.HCM đã vượt mức lịch sử năm 2019. Ông cho biết mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao vượt lịch sử sẽ tác động đến người dân ở vùng ven ngoại thành, đặc biệt ven sông Sài Gòn.

Do đó, TP.HCM đã ban hành văn bản về cảnh báo triều cường, yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan chủ động ứng phó.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng đang lấy ý kiến các địa phương, đơn vị để trình UBND TP HCM ban hành lại phương án đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trình UBND TP.HCM ban hành phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai cho TP sau sáp nhập. Đồng thời, điều chỉnh lại phương án ứng phó với bão và ứng phó với mưa lụt, triều cường.

Cũng tại họp báo, bà Mạc Thị Nga, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết TP hiện có hơn 4.500 tàu thuyền hoạt động trên biển.

Trong đó, có ba tàu hoạt động trên biển trong vùng tác động trực tiếp của bão Kalmaegi. Hiện các địa phương thông báo đến chủ tàu, thuyền trưởng yêu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn. Theo bà Nga, đến nay, hai tàu đã chạy về vùng biển Lâm Đồng trú ẩn, một tàu đậu tại đảo để tránh trú bão.

TP.HCM có 992 tàu đang hoạt động ở những vùng biển không bị ảnh hưởng. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã huy động bốn tàu kiểm ngư trực bốn chốt chặn cửa biển để đón các tàu tỉnh bạn bị ảnh hưởng vào trú ẩn, trực tiếp bố trí nơi neo đậu bảo đảm an toàn.