Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học để tránh bão số 13 06/11/2025 15:43

(PLO)- Trước diễn biến phức tạp và mức độ nguy hiểm của bão số 13, nhiều địa phương đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký công điện về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão số 13.

Nghỉ học từ chiều 6-11

Người dân chằng chống nhà cửa tránh bão số 13. Ảnh: HUỲNH HẢI

Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn cho học sinh nghỉ học trong ngày 6 và 7-11 và trong các ngày mưa lũ lớn.

Đồng thời, các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức học bù vào thời gian phù hợp, đảm bảo hoàn thành chương trình năm học theo quy định.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu, các cơ sở giáo dục trên địa bàn cho học sinh nghỉ học từ chiều 6-11 đến khi có thông báo mới.

Ngành giáo dục tỉnh chỉ đạo trường học tiếp tục triển khai biện pháp ứng phó trước, trong và sau bão; phối hợp chính quyền địa phương chằng chống cơ sở vật chất, trường lớp, thiết bị dạy học, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên.

Học sinh TP Đà Nẵng cũng bắt đầu nghỉ học từ chiều 6-11. Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị theo dõi tình hình thực tế để chủ động quyết định việc học tập trở lại.

Ngày 6-11, Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản giao quyền chủ động cho UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị, trường học trực thuộc sở quyết định cho học sinh nghỉ học ở những nơi có nguy cơ mất an toàn do ảnh hưởng của bão số 13.

Học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Lâm Đồng.

Theo đó, các địa phương và đơn vị phải chủ động xây dựng phương án ứng phó, cho học sinh nghỉ học tại khu vực có thể ngập sâu, sạt lở hoặc gió mạnh; đồng thời tổ chức học bù sau khi thời tiết ổn định.

Sở cũng yêu cầu các trường tạm dừng tổ chức hoạt động ngoại khóa, tham quan, dã ngoại hoặc tập trung đông người ngoài trời trong thời gian mưa bão. Với các trường có học sinh bán trú, cần chuẩn bị phương án dự phòng về điện, nước, thuốc men và thực phẩm thiết yếu để bảo đảm an toàn cho học sinh.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở học sinh và phụ huynh nâng cao ý thức phòng tránh thiên tai, tuyệt đối không đi qua khu vực ngập sâu, ngầm tràn hay sạt lở.

Học sinh nghỉ học từ chiều 5-11

Học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM trong một giờ học. Ảnh minh hoạ: NGUYỄN QUYÊN

Trước đó, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn 58 xã, phường phía Đông tỉnh Gia Lai và 8 xã phía Tây, gồm: Đăk Pơ, An Khê, Kông Chro, Kbang, Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa, Ayun Pa cho học sinh nghỉ học từ chiều 5-11 đến ngày 7-11 để chủ động phòng, tránh bão.

Đồng thời, yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã, phường phía Tây tỉnh Gia Lai chủ động cho học sinh nghỉ học nếu tình hình mưa, lũ, bão diễn biến phức tạp.

Vào ngày 4-11, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục tại các xã, phường ven biển như Sông Cầu, Xuân Đài, Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên, Hòa Hiệp, Xuân Lộc, Xuân Cảnh, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Tuy An Nam, Ô Loan, Hòa Xuân, Xuân Thọ và một số xã phường lân cận thông báo cho học sinh nghỉ học từ chiều thứ Tư (5-11) đến hết thứ Sáu (7-11).

Tại TP.HCM, Sở GD&ĐT đã có văn bản về việc khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp ứng phó do ảnh hưởng của bão số 13 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường phải có kế hoạch sẵn sàng phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp (nếu có). Đồng thời, các trường tạm hoãn hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá cho học sinh trước - trong và sau khi bão cho đến khi trở lại bình thường.