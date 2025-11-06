Đặc khu Trường Sa an toàn sau bão số 13 06/11/2025 16:28

(PLO)- Các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa bảo đảm an toàn về người, công trình, ngư dân sau khi cơn bão số 13 đi qua.

Chiều 6-11, toàn bộ các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã cơ bản khắc phục xong hậu quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, công trình và ngư dân sau khi cơn bão số 13 (Kalmaegi) đi qua.

Chỉ huy đảo Song Tử Tây tặng quà, nhu yếu phẩm cho ngư dân. Ảnh: N.A

Trước đó, các đảo thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã chủ động triển khai phương án ứng phó theo đúng kế hoạch, tổ chức chằng buộc, cố định, che chắn an toàn toàn bộ hệ thống kỹ thuật, công trình trên đảo.

Các đảo phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng, các lực lượng trên đảo tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ gần 300 tàu cá với hơn 3.400 ngư dân vào âu tàu, lòng hồ tránh trú bão an toàn.

Chỉ huy đảo Sơn Ca tặng cờ cho ngư dân. Ảnh: N.A

Công tác phòng chống bão số 13 được phối hợp nhịp nhàng, tổ chức khoa học, hướng dẫn đúng quy trình kỹ thuật, toàn bộ tàu thuyền ngư dân được neo đậu an toàn, không xảy ra va đập, trôi dạt hay hư hỏng.

Trong suốt thời gian bão đổ bộ, cán bộ, chiến sĩ các đảo phát huy tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ hải quân”, tận tình giúp dân ổn định nơi ăn ở, bảo đảm nước ngọt, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men cho gần 500 ngư dân, gồm nước ngọt, mì tôm, gạo, rau củ quả và nhiều nhu yếu phẩm khác, góp phần giúp bà con an tâm trú bão, giữ gìn sức khỏe.

Cán bộ, chiến sĩ, người dân đảo Song Tử Tây dọn dẹp sau khi bão số 13 đi qua. Ảnh: N.A

Đến nay, toàn đặc khu Trường Sa bảo đảm an toàn về người, phương tiện, tài sản, không có thương vong, không xảy ra thiệt hại về tàu thuyền của ngư dân. Các đảo đang khẩn trương rà soát, củng cố công trình, khôi phục sinh hoạt bình thường, tiếp tục hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển.