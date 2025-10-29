Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn TP.HCM ra sao? 29/10/2025 14:41

(PLO)- Nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công các dự án, cơ quan chức năng đã chủ động làm việc với các đơn vị có liên quan để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc

Sở TN&MT TP.HCM vừa có báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công các dự án được giao vốn bồi thường trong năm 2024, năm 2025 (tính đến ngày 20-10-2025).

Nhiều địa phương có tỉ lệ giải ngân thấp

Chủ tịch UBND TP.HCM đã ban hành các Quyết định thành lập ba Tổ công tác về giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn TP.HCM. Trong đó, Tổ công tác số 1 (khu vực TP.HCM cũ), Tổ công tác số 2 (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) và Tổ công tác số 3 (khu vực Bình Dương cũ).

UBND TP đã chỉ đạo người đứng đầu các Sở, Ban ngành, UBND các phường, xã, đặc khu và các chủ đầu tư quán triệt các quan điểm phải xem công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng.

Đồng thời cần tập trung cả hệ thống chính trị để thực hiện, theo dõi sát sao và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện; quyết liệt thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) để bàn giao cho nhà thầu thi công, không để tình trạng dự án chờ mặt bằng...

TP.HCM còn nhiều địa phương đạt tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp, trong đó Nhà Bè và Tân Phú có tỉ lệ 0%. Ảnh: NC

Theo báo cáo của Sở NN&MT, với Tổ công tác số 1, theo số liệu do 17 Ban Bồi thường được giao vốn trong năm 2025 cập nhật đến ngày 20-10 là 121 dự án, tổng số vốn bồi thường năm 2025 là 25.150,223 tỉ đồng. Tổng số tiền bồi thường đã giải ngân đạt 19.978,140 tỉ đồng/25.150,223 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 79,44%.

Tính tới thời điểm hiện nay, có hai Ban Bồi thường quận 11 và quận Tân Bình đã giải ngân đạt tỉ lệ 100%.

Ngoài ra, 15 Ban Bồi thường chưa đạt giải ngân theo tỉ lệ. Cụ thể, quận 4 (99,92%), Phú Nhuận (97,72%), Củ Chi (91,14%), TP Thủ Đức (84,33%), Bình Chánh (76,02%), quận 8 (73,39%), Hóc Môn (68,10%), Bình Tân (66,16%), quận 12 (32,97%), quận 10 (9,89%), Gò Vấp (77,41%), Bình Thạnh (0,22%)...

Hai Ban Bồi thường quận Tân Phú và huyện Nhà Bè có tỉ lệ giải ngân bằng 0%.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về nguyên nhân nhiều địa phương có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp, trong đó có Tân Phú và Nhà Bè là 0%, Phó Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM Lê Anh Tú, cho biết do trước đây, dự án trung hạn còn vốn bồi thường nên Sở Tài Chính trình TP ban hành Quyết định giao vốn bổ sung cho các dự án ở Nhà Bè và Tân Phú.

Về tiến độ dự án ở Tân Phú và Nhà Bè, đã thực hiện xong công tác bồi thường, đang thực hiện thủ tục quyết toán dự án, không có hồ sơ bồi thường chi trả nên tỉ lệ giải ngân 0%.

"Sở NN&MT TP.HCM có hai văn số 6787/2025 và số 9952/2025 gửi Sở Tài chính trình TP ban hành Quyết định điều hòa giảm vốn dự án"- ông Lê Anh Tú nói.

Cụ thể, Sở NN&MT tổng hợp, báo cáo chuyển Sở Tài chính tổng hợp, giải quyết theo chỉ đạo của UBND TP. Trong đó, giao Sở Tài chính khẩn trương thực hiện các nội dung sau: làm việc và xem xét các đề xuất của chủ đầu tư các dự án, các cơ quan, đơn vị liên quan để cân đối, điều chuyển vốn phù hợp nhu cầu của từng dự án nhằm đảm bảo đủ vốn.

Tháo gỡ vướng mắc để giải ngân vốn đầu tư công

Theo Sở NN&MT, hiện trên địa bàn TP.HCM có 46 dự án vốn lớn. Trong đó, có 30 dự án thuộc Tổ 1. Kế hoạch đầu tư công năm 2025 đã bố trí là 26.242,663 tỉ đồng, số vốn dự kiến giải ngân cho công tác bồi thường GPMB trong năm 2025 là 24.597,359 tỉ đồng. Dự kiến còn lại cuối năm là 5.129,179/24.597,359 tỉ đồng.

9 dự án thuộc Tổ 2, kế hoạch đầu tư công năm 2025 đã bố trí là 7.482,408 tỉ đồng, số vốn dự kiến giải ngân cho công tác bồi thường GPMB trong năm 2025 là 5.750,817 tỉ đồng. Dự kiến còn lại cuối năm là 4.166,097/5.750,817 tỉ đồng.

7 dự án thuộc Tổ 3, kế hoạch đầu tư công năm 2025 đã bố trí là 18.765,225 tỉ đồng, số vốn dự kiến giải ngân cho công tác bồi thường GPMB trong năm 2025 là 15.137,232 tỉ đồng. Dự kiến còn lại cuối năm là 12.423,412/15.137,232 tỉ đồng.

"Đối với 30/46 dự án vốn lớn trên địa bàn TP.HCM theo báo cáo số liệu nêu trên không vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB của dự án mà chủ yếu tập trung các dự án trên khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Cạnh đó, một số chủ đầu tư dự án có vốn bồi thường cần tập trung phân loại hồ sơ vướng mắc theo từng lĩnh vực chuyên ngành để báo cáo, trình hướng giải quyết theo thẩm quyền quy định"- Sở NN&MT thông tin.

Nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công các dự án, Tổ trưởng tổ công tác số 1 đã chủ động làm việc với các đơn vị có liên quan để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Với Tổ công tác số 2 và Tổ công tác số 3, lãnh đạo Sở NN&MT cũng đã chủ động làm việc với các xã, phường các chủ đầu tư trên địa bàn để hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn xã, phường có dự án được giao vốn bồi thường năm 2025.