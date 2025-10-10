Công khai 15 tỉnh, thành giải ngân vốn đầu tư công dưới mức trung bình 10/10/2025 11:52

(PLO)- Có 15 tỉnh, thành phố có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới mức trung bình của cả nước, tính đến ngày 30-9-2025.

Bộ Tài chính vừa có công văn hỏa tốc, công khai danh sách các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công hàng tháng dưới mức trung bình của cả nước, tính đến ngày 30-9-2025.

Sơn La là một trong những tỉnh có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở tình hình phân bổ, giải ngân kế hoạch đầu tư công 9 tháng năm 2025, Bộ Tài chính công khai danh sách 29/42 Bộ, cơ quan trung ương và 15/34 địa phương có tỉ lệ giải ngân thực tế từ đầu năm đến hết ngày 30-9-2025 dưới mức bình quân chung của cả nước (50%).

29/42 bộ, cơ quan trung ương gồm: Hội Nông dân Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Liên Hiệp các hội Văn học Nghệ thuật VN, Bộ Dân tộc và tôn giáo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Viện Khoa học công nghệ Việt Nam, Học viện Chính trị - Hành chính QG HCM, Bộ Công Thương;

Bộ Tài chính, Thông tấn xã VN, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng nhà nước, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Bộ GD và ĐT, Bộ Nội vụ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Liên minh HTX VN, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước, Đại học Quốc gia TP HCM, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Đài Truyền hình VN, Viện KSND tối cao

Các địa phương có mức giải ngân vốn đầu tư công thấp gồm: Lai Châu, Sơn La, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Quảng Trị, Khánh Hòa, Cần Thơ, Đắk Lắk, Đồng Nai, An Giang, Cà Mau, Đà Nẵng, Hà Nội, Hưng Yên và TP.HCM.

Lâm Đồng là tỉnh đứng thứ 3 có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới mức trung bình.

Trong đó, năm tỉnh có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp nhất so với kế hoạch mà Thủ tướng Chính phủ đã giao gồm Lai Châu (22,1%); Sơn La (26%); Lâm Đồng (31,1%); Vĩnh Long (36,6%); Quảng Trị (37,5%).

Ngoài các bộ, ngành, địa phương có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp, theo Bộ Tài chính sau khi đánh giá trên cơ sở đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ngân sách trung ương 2025 đã trình cấp có thẩm quyền xem xét và không bao gồm kế hoạch vốn mới được giao bổ sung từ ngân sách trung ương 2024 thì sẽ có có các bộ, địa phương tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn cao hơn mức trung bình của cả nước.

Cụ thể, gồm Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công An và hai tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng...