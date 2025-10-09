Lâm Đồng: Giữ nguyên, không sắp xếp hơn 1.400 cơ sở giáo dục 09/10/2025 16:06

(PLO)- Nhằm bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục của học sinh, tỉnh Lâm Đồng quyết định giữ nguyên các trường hiện có và không sắp xếp.

Trong Phương án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành, lĩnh vực giáo dục và đào tạo được đề xuất giữ nguyên không sắp xếp lại.

Hơn 1.400 cơ sở giáo dục của tỉnh Lâm Đồng sẽ giữ nguyên, không sắp xếp lại.

Theo đó, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 1.437 đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập (trong đó có 117 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, 1.320 đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc xã).

Cụ thể: 402 trường mầm non, 555 trường tiểu học, 363 trường THCS và trường nhiều cấp học (cao nhất là THCS), 117 trường cấp THPT.

Tỉnh Lâm Đồng (sau sắp xếp) có diện tích lớn, địa hình chủ yếu là đồi núi xen lẫn cao nguyên, dân cư phân bổ không đồng đều và còn nhiều vùng khó khăn. Ngoài ra, điều kiện đi lại ở nhiều khu vực còn hạn chế, khoảng cách giữa các xã rất xa, địa hình chia cắt, nhất là vào mùa mưa bão thường gây chia cắt giao thông.

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm (giữa) cùng ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bà Lê Thị Bích Liên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng dự lễ khai giảng vào tháng 9-2025.

Nhằm bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục của học sinh, đặc biệt là học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số trên các địa bàn, đồng thời, các trường từng bước ổn định tổ chức, cơ bản giữ nguyên các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, các trường liên cấp, mầm non công lập hiện có. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sắp xếp, điều chỉnh nếu cần thiết theo hướng thuận tiện phục vụ nhu cầu của người dân, học sinh.

Đối với các xã miền núi, vùng cao, dân tộc thiểu số: nghiên cứu rà soát, sắp xếp các điểm trường lẻ để tập trung hình thành trường dân tộc nội trú, bán trú cho học sinh tại trung tâm xã hoặc liên xã.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với các sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện trong tháng 10-2025.