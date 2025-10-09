Lâm Đồng: Đề nghị điều động 215 công chức cấp tỉnh về xã công tác 09/10/2025 09:41

(PLO)- Sau khi sắp xếp nội bộ, chất lượng cán bộ, công chức tại các xã, phường, đặc khu ở tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa đồng đều.

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo chủ tịch UBND tỉnh về kết quả rà soát số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã.

Theo báo cáo của UBND các xã, phường, đặc khu, toàn tỉnh có: 43 xã, phường, đặc khu với 179 lượt sắp xếp nội bộ (gồm luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ, công chức, viên chức); 39 xã, phường, đặc khu có đề xuất, kiến nghị xin bố trí 215 nhân sự cấp tỉnh hoặc địa phương khác về các vị trí đang thiếu.

39 xã, phường, đặc khu của tỉnh Lâm Đồng kiến nghị bố trí 215 nhân sự cấp tỉnh về các vị trí đang thiếu.

Sau khi tự sắp xếp nội bộ, có: 66 xã, phường, đặc khu dư cán bộ, công chức; 52 xã, phường thiếu CBCC và 6 xã, phường đủ CBCC so với quy định của Chính phủ.

Theo Sở Nội vụ, CBCC tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu công việc; được được bố trí đúng với trình độ chuyên môn, phát huy được kinh nghiệm công tác, góp phần nâng cao hiệu quả công việc.

Tuy nhiên, đội ngũ CBCC ở các xã, phường, đặc khu sau khi tự sắp xếp nội bộ vẫn còn số lượng và chất lượng không đồng đều. Tại một số xã, phường, đặc khu có số lượng công chức dôi dư so với quy định (66 xã, phường, đặc khu), trong khi nhiều xã khác lại thiếu hụt nhân sự tại các vị trí quan trọng (52 xã, phường, đặc khu). Vấn đề này làm giảm hiệu quả hoạt động chung của bộ máy chính quyền địa phương.

“Mặc dù một số xã, phường, đặc khu có đủ hoặc thậm chí thừa CBCC nhưng vẫn thiếu cán bộ, công chức có chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc, đặc biệt là trong các lĩnh vực như: chuyển đổi số, quản lý đất đai, kế toán - tài chính…”, Sở Nội vụ nêu.

Để giải quyết triệt để việc dôi dư và thiếu CBCC ở các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện điều chuyển nhân sự từ các xã, phường, đặc khu dôi dư sang các xã, phường, đặc khu thiếu.

Yêu cầu các xã, phường, đặc khu dôi dư công chức căn cứ định mức biên chế cấp xã và danh sách CBCC dôi dư gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, điều chuyển sang các xã, phường còn thiếu, có nhu cầu.

Đối với các xã, phường, đặc khu còn thiếu công chức, căn cứ định mức biên chế cấp xã, số lượng công chức hiện có và định hướng vị trí việc làm theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ để xác định cụ thể các vị trí việc làm chưa có công chức đảm nhiệm, Sở Nội vụ sẽ điều động cho phù hợp.

Ưu tiên điều chuyển CBCC giữa các xã, phường, đặc khu trong cùng huyện (trước sắp xếp) hoặc các huyện (trước sắp xếp) gần nhau để thuận lợi cho công tác, ăn ở, đi lại của CBCC.

Một số xã, phường, đặc khu của tỉnh Lâm Đồng hiện vẫn thiếu cán bộ, công chức có chuyên môn trong các lĩnh vực như: chuyển đổi số, quản lý đất đai, kế toán - tài chính.

Đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành rà soát, lập danh sách CBCCVC cấp tỉnh có chuyên môn, kinh nghiệm công tác phù hợp để điều động, luân chuyển về các vị trí mà các xã, phường, đặc khu đang thiếu.

Ưu tiên bố trí CBCC cấp tỉnh về công tác các xã, phường, đặc khu đang thiếu theo nguyện vọng cá nhân như gần nhà, tiện công tác. Các CBCCVC cấp tỉnh được bố trí về xã được hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 25/2025/ND HĐND của HĐND tỉnh Lâm Đồng.