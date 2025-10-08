Nhiều cơ hội trong danh mục thu hút đầu tư của tỉnh Lâm Đồng 08/10/2025 18:45

(PLO)- Với 72 dự án, tỉnh Lâm Đồng mời gọi nhà đầu tư chiến lược tham gia vào các lĩnh vực từ đô thị, du lịch, công nghiệp, nông nghiệp, y tế, giáo dục.

Ngày 8-10, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ký ban hành quyết định công bố danh mục các dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2025 - 2030.

Với 72 dự án trọng điểm, tỉnh Lâm Đồng đang mời gọi các nhà đầu tư chiến lược tham gia vào các lĩnh vực từ đô thị, du lịch, công nghiệp, nông nghiệp cho đến y tế - giáo dục.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác thị sát thực tế suối nước nóng Bưng Thị.

Trong tổng số 72 dự án, có 58 dự án sẽ được lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu có sử dụng đất.

Theo đó, lĩnh vực khu đô thị, khu dân cư có 25 dự án gồm các khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né; khu đô thị thương mại, dịch vụ mới - Hàm Kiệm; khu đô thị thương mại, dịch vụ mới - Tiến Thành; khu đô thị sân bay Phan Thiết; khu đô thị biển Hàm Tiến-Mũi Né; khu đô thị Liang Biang; khu dân cư nông thôn Đam Rông…

Lĩnh vực du lịch có 3 dự án gồm khu du lịch Đankia- Suối Vàng; khu du lịch tại phân khu chức năng số 6-2 thuộc khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm và khu du lịch sinh thái Hồ Trúc.

Khu vực suối nước nóng Bưng Thị, tỉnh Lâm Đồng.

Đáng chú ý nhất trong danh mục lần này là sự xuất hiện của các dự án thành phần thuộc siêu tổ hợp Tà Cú – Bưng Thị – Sông Phan, một hệ sinh thái phức hợp trải dài từ du lịch nghỉ dưỡng, sân golf, đô thị, đến du lịch tâm linh.

Đây là vùng đất ẩn chứa nhiều giá trị vô song gồm du lịch tâm linh, thiên nhiên bởi núi Tà Cú không chỉ nổi tiếng với ngôi chùa linh thiêng mà còn là nơi tọa lạc của tượng Phật Thích Ca nhập Niết bàn dài nhất Châu Á (49 m).

Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú còn sở hữu hệ sinh thái rừng độc đáo, giàu cây thuốc và thảo dược quý hiếm, mở ra tiềm năng khai thác du lịch sinh thái và y học cổ truyền cao cấp.

Suối nước nóng Bưng Thị, một "viên ngọc" tự nhiên, được nhà khoa học người Pháp Fontaine khám phá và ghi nhận từ năm 1957. Dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giải trí Bưng Thị hứa hẹn biến khu vực này thành điểm đến chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng khoáng nóng hàng đầu.

Thuyết minh siêu tổ hợp Tà Cú-Bưng Thị-Sông Phan giữa rừng Tà Cú, tỉnh Lâm Đồng.

Các dự án thành phần quan trọng, như khu dân cư nông thôn Bưng Thị-Tà Kóu (625 ha) và khu dân cư ven Sông Phan (289 ha), đều được đưa vào danh sách thu hút đầu tư, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển đô thị đồng bộ.

Việc thu hút đầu tư vào tám dự án thành phần của tổ hợp, bao gồm năm sân golf kết hợp khu đô thị Hàm Thuận Nam, khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp và các khu dân cư nông thôn kết nối, sẽ tạo ra một hệ sinh thái du lịch - đô thị trọn vẹn, kéo dài chuỗi giá trị từ tâm linh, sinh thái đến nghỉ dưỡng và thể thao và đánh thức tiềm năng của Suối nước nóng Bưng Thị, biến nơi đây thành trung tâm du lịch chăm sóc sức khỏe.

Quyết định công bố danh mục 72 dự án, trong đó có các dự án thành phần của tổ hợp Tà Cú - Bưng Thị - Sông Phan, là một bước đi chiến lược, khẳng định quyết tâm của Lâm Đồng trong việc khai thác triệt để thiên thời, địa lợi.