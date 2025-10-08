Lâm Đồng: 52 xã, phường, đặc khu thiếu cán bộ, công chức 08/10/2025 10:11

(PLO)- Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cho biết nhiều xã vẫn thiếu nhân lực về chuyển đổi số, kế toán, tài chính, xây dựng.

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo chủ tịch UBND tỉnh về việc bố trí, điều động, sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức đảm bảo nhân sự cấp xã.

Theo đó, toàn tỉnh có 52 xã, phường, đặc khu thiếu cán bộ, công chức (CBCC) so với quy định và có 39 xã, phường, đặc khu đề xuất, kiến nghị xin bố trí 215 nhân sự cấp tỉnh hoặc địa phương khác về các vị trí đang thiếu.

Theo Sở Nội vụ nhiều xã, phường còn thiếu cán bộ so với qui định.

Theo Sở Nội vụ, việc sắp xếp CBCC nội bộ tại các xã, phường, đặc khu cơ bản đáp ứng được yêu cầu công việc, bố trí đúng với trình độ chuyên môn, phát huy được kinh nghiệm công tác, góp phần nâng cao hiệu quả công việc.

Tuy nhiên, đội ngũ CBCC sau khi tự sắp xếp vẫn còn một số tồn tại bất cập như: Số lượng và chất lượng công chức giữa các xã, phường, đặc khu không đồng đều (52 xã, phường (chiếm 41,9%) thiếu hụt nhân sự tại các vị trí quan trọng), ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động chung của bộ máy chính quyền địa phương.

Mặc dù một số xã, phường, đặc khu có đủ số lượng công chức so với biên chế được giao nhưng vẫn thiếu CBCC có chuyên môn đào tạo phù hợp với yêu cầu công việc, đặc biệt là trong các lĩnh vực như: chuyển đổi số, quản lý đất đai, kế toán, tài chính, xây dựng, …

Cán bộ xã Hòa Thắng giúp người già làm thủ tục hành chính.

Tính đến ngày 30-9-2025, Sở Nội vụ đã điều động và có ý kiến tiếp nhận 71 lượt CBCC nội bộ xã, phường, đặc khu từ khối Nhà nước sang khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và ngược lại.

Ngoài ra, Sở Nội vụ cũng đã nhận được 18 hồ sơ đề nghị điều động, tiếp nhận về công tác tại các xã để bổ sung nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu thực tế trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đã được các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh đồng ý cho liên hệ chuyển công tác và được UBND cấp xã đồng ý tiếp nhận.

Sở Nội vụ đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện điều chuyển nhân sự từ các xã, phường, đặc khu sang các xã, phường, đặc khu còn thiếu theo nguyện vọng cá nhân; xác định số lượng công chức và chuyên ngành đào tạo của từng vị trí việc làm theo quy định, từ đó xác định được việc thừa, thiếu công chức theo chuyên ngành đào tạo.

Trên cơ sở xác định các vị trí việc làm chưa có công chức đảm nhiệm và theo nguyện vọng của cá nhân, Sở Nội vụ sẽ điều động CBCC giữa các xã, phường, đặc khu cho phù hợp. Ưu tiên điều chuyển trong cùng huyện (trước sắp xếp) hoặc các huyện (trước sắp xếp) gần nhau để thuận lợi cho công tác, ăn ở, đi lại của CBCC.

Đề xuất UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành rà soát, lập danh sách CBCCVC cấp tỉnh có chuyên môn, kinh nghiệm công tác phù hợp để điều động, luân chuyển về các vị trí mà các xã, phường đang cần. Ưu tiên bố trí cán bộ, công chức cấp tỉnh về công tác các xã, phường đang thiếu theo nguyện vọng cá nhân như gần nhà, tiện công tác…

Cán bộ phường Phú Thủy hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân.

Giao cho chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu tiếp tục rà soát, phân công lại nhiệm vụ, điều động, bổ nhiệm CBCC phù hợp với trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác theo hướng đúng vai, thuộc bài đáp ứng ngay yêu cầu công việc; rà soát các vị trí chuyên môn, nghiệp vụ còn thiếu, chủ động ký hợp đồng lao động đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ (ưu tiên các chuyên ngành công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kế toán, địa chính, xây dựng,…) theo quy định.

Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với CBCC cấp xã để đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

“Sau khi thực hiện các nội dung trên mà các xã, phường, đặc khu vẫn còn thiếu người làm việc hoặc chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh thi tuyển, xét tuyển hoặc tiếp nhận vào làm công chức theo quy định để đáp ứng nhu cầu của các địa phương”, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đề xuất.