Nút thắt giải ngân vốn đầu tư công, Lâm Đồng phải tự chạy đua với chính mình 06/10/2025 17:01

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng có công văn hỏa tốc khi tỉnh này xếp thứ 30/34 địa phương về giải ngân vốn đầu tư công của cả nước.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký công văn hỏa tốc yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Việc tỉnh Lâm Đồng chỉ giải ngân được 27% kế hoạch vốn đầu tư công đến hết quý III-2025, đưa tỉnh này vào nhóm gần cuối bảng xếp hạng toàn quốc, xếp 30/34 tỉnh, thành. Tỉ lệ này - thậm chí tính cả khối lượng hoàn thành chưa thanh toán cũng thấp hơn rất nhiều so với mức bình quân 46,3% của cả nước nên rất đáng báo động.

Chủ tịch tỉnh ra tối hậu thư

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (thứ hai từ trái qua), kiểm tra công trình trụ sở Báo và Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng.

Việc Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ký công văn hỏa tốc gửi đến các sở, ban, ngành, chủ đầu tư, đặc biệt là Kho bạc Nhà nước, là một động thái quyết liệt, cấp bách sau chuỗi 18 cuộc họp và 21 văn bản chỉ đạo chỉ trong tháng 9-2025. Tuy nhiên, công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 vẫn không có chuyển biến tích cực. Đây không chỉ là một văn bản hành chính mà là tối hậu thư cho tiến độ giải ngân vốn đầu tư ì ạch.

Điểm nhấn trong chỉ đạo mới này là việc chuyển từ cảnh báo sang hành động can thiệp sâu khi yêu cầu phê bình nghiêm khắc, thiết lập chế độ báo cáo định kỳ thứ năm hàng tuần theo cơ chế sáu rõ: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Đây là động thái nhằm quy kết trách nhiệm cụ thể và cá thể hóa sai phạm.

Công văn cũng yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm, chấm dứt hợp đồng và thay thế ngay lập tức các nhà thầu yếu kém. Đồng thời, yêu cầu các ban quản lý dự án trực tiếp tăng cường kiểm tra thực địa để đối phó với những khó khăn mang tính nội tại, giải phóng mặt bằng và cả yếu tố thời tiết.

Công văn yêu cầu Kho bạc Nhà nước Khu vực XVI thực hiện quy trình thanh toán trước, kiểm soát sau và cam kết giải quyết hồ sơ không quá ba ngày làm việc là giải pháp đột phá, trực tiếp loại bỏ nút thắt lớn nhất về thủ tục hành chính, vốn là nguyên nhân chính gây ra ách tắc.

Đặc biệt, việc rà soát và điều chỉnh vốn sang các dự án có tiến độ tốt trước ngày 15-10 là một quyết định cần thiết. Đây chính là thông điệp: Không có chỗ cho sự yếu kém, vốn phải được chuyển đến nơi có khả năng biến thành giá trị kinh tế thực.

Một công trình đầu tư bằng vốn đầu tư công tại Lâm Đồng.

Giải ngân chậm làm vuột mất cơ hội tốt

Một chuyên viên kinh tế cho biết, mỗi đồng vốn đầu tư công không được giải ngân là một cơ hội bị đánh mất. Cụ thể là mất đi lực đẩy lan tỏa khi hàng ngàn tỉ đồng nằm im trong kho bạc thay vì luân chuyển, tạo ra việc làm, kích thích tiêu dùng vật liệu, máy móc và dịch vụ.

Khi vốn không vào nền kinh tế, địa phương đã tự làm giảm tốc độ tăng trưởng GRDP và khiến các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chậm lại.

Tháng 9-2025, Bộ Tài chính có công văn cho biết tính đến 31-8, có 12/34 địa phương có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới mức bình quân chung của cả nước (46,3%). Cụ thể là các tỉnh, thành Lai Châu, Sơn La, Quảng Trị, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Nai, An Giang, Cà Mau, Đắk Lắk, Hà Nội, Đà Nẵng.

Chậm giải ngân vốn đầu tư công đồng nghĩa với việc các dự án trọng điểm như trường học, bệnh viện, cầu đường, công trình thủy lợi bị chậm tiến độ. Điều này không chỉ gây thiệt hại về chi phí đội vốn do lạm phát mà còn gây xói mòn nghiêm trọng lòng tin của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

"Sự chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công không chỉ là sự thất bại của một vài dự án mà còn để lại những hệ lụy không thể đo đếm cho tương lai. Đây là lúc Lâm Đồng phải vượt qua và chạy đua với chính mình, không thể để cơ hội trôi qua một cách uổng phí…" - chuyên viên này nhận định.