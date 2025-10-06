Thanh tra dự án nhà ở xã hội từng bán 'nhầm' cho gia đình cán bộ ở Lâm Đồng 06/10/2025 10:27

(PLO)- Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại Lâm Đồng bán 66 căn nhà trái quy định, giá cao hơn giá quy định và từng bị xử phạt nhiều lần.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa công bố quyết định thanh tra việc triển khai thực hiện dự án khu nhà ở xã hội tại phường Nam Gia Nghĩa đối với Công ty TNHH MTV ESG Viet Land và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thời gian thanh tra từ khi triển khai thực hiện dự án đến ngày 31-12-2024, 45 ngày. Hoạt động thanh tra nhằm làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, đơn vị liên quan đến việc quản lý nhà nước đối với hoạt động xây dựng, các vi phạm, tồn tại liên quan dự án này.

Dự án nhà ở xã hội tại phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cũ (nay là phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh VŨ LONG

Theo hồ sơ, dự án khu nhà ở xã hội tại phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa cũ (nay là phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) được UBND tỉnh Đắk Nông chấp thuận chủ trương đầu tư hồi tháng 9-2017 với quy mô hơn 1,7 ha, tổng mức đầu tư 162 tỉ đồng do Công ty CP Xây dựng giao thông Beton 6 (Đà Nẵng) làm chủ đầu tư.

Theo thiết kế, dự án sẽ xây dựng 108 căn nhà ở xã hội, 15 căn nhà ở thương mại, một nhà cộng đồng. Thời gian thực hiện dự án từ quý 3-2017 đến quý 1-2019.

Tuy nhiên, do chậm triển khai, năm 2018, UBND tỉnh Đắk Nông đã quyết định thu hồi dự án giao lại cho Công ty TNHH MTV SEG Viet Land thực hiện. Từ quý 3-2018 đến quý 4-2021 dự án này dù đã được gia hạn bốn lần nhưng vẫn chậm tiến độ.

Ngày 30-6-2022, Sở Xây dựng Đắk Nông có công văn cho biết chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội này đã thực hiện việc mua bán nhà ở khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước do chưa hoàn thành đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án đã được phê duyệt.

Hợp đồng mua bán nhiều hơn số lượng đối tượng đã được Sở Xây dựng thẩm định; việc chủ đầu tư ký hợp đồng đặt chỗ là chưa đúng với quy định (thực chất đây là hình thức huy động vốn); người đăng ký mua nhà ở xã hội chưa được Sở Xây dựng có văn bản thẩm định nhưng đã nhận nhà và chuyển đến ở là không đúng quy định.

Giá bán nhà ở xã hội cao hơn giá bán tối đa đã được Sở Xây dựng thẩm định tại kết quả thẩm định ngày 24-12-2019.

Một căn nhà ở xã hội trong dự án của Công ty TNHH MTV ESG Viet Land. Ảnh: VŨ LONG

Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư dự án tạm dừng việc giao dịch mua bán nhà ở kể từ ngày 30-6-2022 để hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan; rà soát lại toàn bộ các trường hợp đã ký hợp đồng đặt chỗ để đảm bảo việc bán nhà ở xã hội được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc mua bán này…

Tháng 8-2022, Thanh tra Sở Xây dựng xử phạt chủ đầu tư 50 triệu đồng do bán, cho thuê, cho mua nhà ở xã hội không đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Cụ thể dự án nhà ở xã hội trên dành cho người có thu nhập thấp, công nhân, viên chức, cán bộ, gia đình chính sách… chưa có nhà ở. Khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý chủ đầu tư đã bán nhà nhưng trong số những người mua nhà ở xã hội có cả gia đình cán bộ ở địa phương.

Theo đó chủ đầu tư đã tự ý thực hiện các thủ tục mua bán 73 căn nhà ở xã hội khi chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền. Trong đó, chỉ 7 hợp đồng sau thẩm tra là đúng quy định, 66 căn nhà được bán trái quy định.

Ngoài ra, theo quyết định phê duyệt dự án, 108 căn nhà ở xã hội với diện tích 70 - 160 m2/căn, với giá bán từ 1,2 - 1,4 tỉ đồng/căn nhưng chủ đầu tư bán với giá 1,6 tỉ đồng/căn, cao hơn giá được phê duyệt.

Sau khi thẩm tra, lộ ra những lùm xùm này, một số gia đình cán bộ ở Đắk Nông đã trả lại nhiều căn nhà ở xã hội tại dự án trên.

Tháng 5-2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Nông tiếp tục xử phạt chủ đầu tư 70 triệu đồng do vi phạm chậm tiến độ thực hiện dự án.