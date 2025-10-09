Lâm Đồng cảnh báo về 'bẫy kỳ nghỉ' giăng lưới du khách 09/10/2025 14:49

Sở VHTT&DL tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn gửi UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh về tình hình phức tạp liên quan đến hoạt động kinh doanh “hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ”.

Sở VHTT&DL cảnh báo khẩn về "Hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ"

Theo Sở VHTT&DL, hiện nay hoạt động kinh doanh “hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ” có nhiều diễn biến phức tạp, có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo khách hàng. Để đảm bảo quyền lợi của công dân, khách du lịch cũng như tránh những rủi ro, nguy cơ có thể gặp phải khi ký kết “hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ”, Sở VHTT&DL đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác về các nguy cơ, rủi ro có thể gặp phải khi ký kết “hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ” với các doanh nghiệp, tổ chức có dấu hiệu lợi dụng hoạt động kinh doanh “sở hữu kỳ nghỉ” để trục lợi, lừa đảo khách hàng.

Tập trung nắm tình hình tại địa phương, rà soát lập danh sách các cơ sở, doanh nghiệp có tổ chức hoạt động kinh doanh “hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ” trên địa bàn (nếu có), báo cáo về Sở VHTT&DL.

Tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp có dấu hiệu lợi dụng hoạt động kinh doanh “hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ” để trục lợi về kinh tế từ người dân, du khách.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh nếu có cung cấp dịch vụ “sở hữu kỳ nghỉ” phải quảng bá, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, theo quy định của pháp luật.

Có cơ chế quản lý đầy đủ; thiết lập hợp đồng mua bán kỳ nghỉ phải rõ ràng, không có các điều khoản bất lợi cho người tiêu dùng (hạn chế quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện của người mua, chấm dứt hợp đồng hoặc cung cấp thông tin cho bên thứ ba); không được trục lợi từ du khách,...

Đề cao cảnh giác, nắm bắt chương trình cụ thể của các doanh nghiệp thuê, mướn mặt bằng, hội trường để tổ chức hội nghị, hội thảo; kịp thời báo cơ quan chức năng khi phát hiện hoạt động kinh doanh “hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ” có dấu hiệu nghi vấn, lừa đảo để phối hợp xử lý.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, thông tin phản ánh về các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm vui lòng báo về Sở VHTT&DL để phối hợp xử lý (tầng 3, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, 36 Trần Phú, phường Xuân Hương - Đà Lạt; Điện thoại: 02633.824377).