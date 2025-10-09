Xe đông lạnh chở trái cây cháy rụi trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết 09/10/2025 10:47

(PLO)- Xe chở trái cây bốc cháy trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và cabin, hàng hóa gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Sáng 9-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường; phương tiện để điều tra nguyên nhân vụ cháy xe đông lạnh trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết.

Xe đông lạnh chở trái cây bị cháy trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào lúc 4 giờ 30 sáng nay tại km181 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc địa phận xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

Thời điểm trên tài xế đang điều khiển xe tải đông lạnh chở trái cây theo hướng Hà Nội-TP.HCM, khi cách nút giao Quốc lộ 28B, tài xế phát hiện xe bị cháy, đã tấp vào lề đường, rời khỏi xe.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ảnh: PĐ

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy điều xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, tuy nhiên phần cabin xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngoài cabin xe bị thiêu rụi, thiết bị và hàng hóa trong thùng đông lạnh cũng bị hư hỏng hoàn toàn. Ảnh PĐ.

Mặc dù lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã khống chế được ngọn lửa bên ngoài, nhưng phía trong thùng đông lạnh, lửa làm hư hỏng thiết bị và hàng hóa gần như hoàn toàn.

Vụ cháy xe trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đang được điều tra, làm rõ.