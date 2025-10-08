Nghi chồng phóng hỏa làm hai vợ chồng tử vong trong nhà ở Lâm Đồng 08/10/2025 15:13

(PLO)- Bước đầu xác định vụ cháy khiến hai vợ chồng hờ tử vong là do mâu thuẫn và người chồng đã phóng hỏa.

Ngày 8-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và đang trưng cầu giám định pháp y tử thi hai vợ chồng tử vong.

Căn nhà bị cháy khiến hai vợ chồng hờ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 45 ngày 7-10, tại Bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng xảy ra cháy tại một căn nhà cấp 4. Thời điểm xảy ra vụ cháy, ngôi nhà khóa trái cửa, có tiếng kêu cứu bên trong, nhiều người đến tìm cách phá cửa nhưng bất thành.

Vụ cháy khiến ông NVQ (56 tuổi) tử vong tại chỗ, bà HTH (52 tuổi, vợ hờ ông Q) bị bỏng nặng được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu nhưng đến rạng sáng ngày 8-10 đã tử vong.

Được biết, ông Q và H trước đây đều có gia đình và con riêng đã lớn, mấy năm gần đây, họ sống với nhau như vợ chồng tại căn nhà cấp 4 nói trên.

Một số nhân chứng cho biết trước khi xảy ra vụ cháy hai vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cũng xác định trước khi khóa trái cửa bên trong và tưới xăng phóng hỏa, ông Q có điện cho con trai riêng nói rõ sự việc. Người con trai đã cố gắng can ngăn và lập tức đến nhà cha ruột của mình, tuy nhiên thời điểm trên ngọn lửa đã bùng lên dữ dội.

Ông Nguyễn Văn Anh, Chủ tịch UBND xã Quảng Trực, cho biết chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình mai táng các nạn nhân và đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.