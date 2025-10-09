Điều tra vụ người đàn ông rơi xuống biển tử vong 09/10/2025 08:38

(PLO)- Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông rơi xuống biển tử vong gần cảng cá La Gi.

Khuya 8-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng trưng cầu giám định pháp y tử thi, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông được cho là rơi xuống biển tử vong.

Lực lượng công an phối hợp tìm kiếm người đàn ông rơi xuống biển mất tích. Ảnh PĐ

Trước đó, khoảng 19 giờ cùng ngày, Công an phường Phước Hội nhận tin báo có một người đàn ông rơi xuống biển. Vị trí người đàn ông này mất tích nằm gần cảng cá La Gi, thuộc khu phố 11, phường Phước Hội.

Công an phường Phước Hội phối hợp Bộ đội Biên phòng, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ khu vực VIII triển khai công tác tìm kiếm người đàn ông mất tích do rơi xuống biển.

Hơn một tiếng đồng hồ sau, khoảng 20 giờ 15, lực lượng cảnh sát tìm thấy thi thể người đàn ông và xác định nạn nhân là ông HTP (53 tuổi, ngụ phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng).

Khu vực xảy ra vụ việc.

Theo kết quả xác minh ban đầu, nạn nhân là thuyền viên một tàu cá vừa cập cảng La Gi trưa 8-10. Đến chiều tối cùng ngày, ông HTP cùng nhóm thuyền viên tổ chức ăn nhậu trên tàu cá đang neo trong cảng. Trong khi ăn nhậu, ông P có mâu thuẫn với một thuyền viên trên tàu và xảy ra xô xát…