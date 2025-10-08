Kẻ vật ngã người khuyết tật để cướp giật điện thoại đã bị bắt 08/10/2025 11:41

(PLO)- Nam thanh niên vật ngã người khuyết tật xuống đường cướp giật tài sản rồi bỏ trốn, đã bị bắt giữ sau ba ngày truy xét.

Ngày 8-10, Công an xã Đạ Tẻh 3, tỉnh Lâm Đồng đã đưa Nguyễn Văn Phúc (26 tuổi) ngụ thôn Xuân Thượng, xã Đạ Tẻh 2 đến hiện trường để thực nghiệm hành vi cướp giật tài sản.

Công an đưa kẻ cướp giật tài sản đến hiện trường để thực nghiệm điều tra.

Trước đó, sáng 5-10, anh LVT (trú thôn 3, xã Đạ Tẻh 3), là người khuyết tật đến trình báo anh bị một thanh niên cướp giật tài sản là chiếc điện thoại di động.

Cụ thể, khoảng 22 giờ 45 ngày 4-10 khi anh T đang ngồi sử dụng điện thoại gần nhà thì bất ngờ bị một nam thanh niên mặc áo mưa lao tới vật ngã anh T xuống đường, giật chiếc điện thoại rồi chạy về phía chiếc xe máy đỗ cách đó khoảng 25m tẩu thoát.

Do bị khuyết tật nặng, anh T không thể chống cự, chỉ biết ú ớ tri hô cầu cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Đạ Tẻh 3 đã triển khai các mũi truy xét, nhanh chóng xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Phúc.

Tại cơ quan công an, Phúc khai nhận toàn bộ hành vi. Theo đó, tối 4-10, Phúc chạy xe máy đến khu vực ngã tư cống cây sung thì thấy anh T ngồi một mình sử dụng điện thoại, Phúc quay xe lại, đi bộ đến tiếp cận và ra tay cướp giật.

Công an xã Đạ Tẻh 3 đã tạm giữ tang vật gồm một điện thoại OPPO A38 và chiếc xe máy, phương tiện Phúc sử dụng để gây án.