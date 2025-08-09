Lâm Đồng ra 'tối hậu thư', 2 dự án du lịch ven biển có nguy cơ bị thu hồi 09/08/2025 17:32

(PLO)- Trong vòng 30 ngày, tỉnh Lâm Đồng sẽ lập thủ tục thu hồi đất của hai dự án khu du lịch nếu doanh nghiệp không triển khai đầu tư.

Tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo sẽ thu hồi hai dự án khu du lịch ven biển Kê Gà nếu tiếp tục “đắp chiếu” để tránh lãng phí tài nguyên đất.

Đây là kết quả sau khi Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Lâm Đồng kiểm tra đối với dự án khu du lịch Spa Nirvana do Công ty TNHH Kinh doanh du lịch và đầu tư Hồng Bàng Phương Đông làm chủ đầu tư và dự án khu du lịch The Pavillons của Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Khôi Nguyên tại xã Tân Thành, ven biển Kê Gà (tỉnh Bình Thuận cũ).

Vùng biển Kê Gà.

Theo hồ sơ, dự án khu du lịch Spa Nirvana được cấp phép từ năm 2017, từng được UBND tỉnh Bình Thuận cũ gia hạn tiến độ thêm 24 tháng, nhưng đến tháng 11-2022 vẫn không đưa đất vào sử dụng.

Tại thời điểm kiểm tra (tháng 6-2025) dự án đã hết thời hạn gia hạn tiến độ sử dụng đất mà hiện trạng dự án không thay đổi so với thời điểm kiểm tra ngày 30-8-2023.

Theo đó, hiện trạng dự án đã rào tôn dọc theo đường tỉnh 719, có một chiếc xe múc, một chiếc xe chở cát, không có vật tư thiết bị nhân công; dự án chưa triển khai xây dựng công trình dù đã san ủi mặt bằng, trên đất có một số cây keo lá tràm, phi lao gần biển, cây lùm bụi…

Còn dự án khu du lịch The Pavillons, diện tích 16.045 m², được cấp phép từ năm 2008, điều chỉnh 2011 cũng chậm tiến độ kéo dài. Sau khi được gia hạn vì ảnh hưởng dịch COVID-19, đến tháng 4-2025 tại thời điểm kiểm tra đã hết thời hạn gia hạn tiến độ sử dụng đất mà hiện trạng dự án không thay đổi so với thời điểm kiểm tra ngày 13-10-2023.

Phối cảnh dự án khu du lịch The Pavillons.

Thời gian xây dựng đã lâu, một số hạng mục xây dựng chỉ mới xong phần thô, bỏ hoang không sử dụng, không duy tu bảo dưỡng. Dự án này không hoạt động kinh doanh theo tiến độ trong chủ trương đầu tư…

Theo Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng, cả hai dự án đều bị kết luận là vi phạm pháp luật về đất đai do chậm tiến độ đầu tư, xây dựng. Đây là trường hợp nhà nước có quyền thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư.

Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng đã ra thời hạn 30 ngày để hai chủ đầu tư trên chấp hành. Nếu không, các thủ tục thu hồi đất sẽ được tiến hành.