Lãnh 10 năm tù vì dùng đũa tấn công tổ trưởng trong trại cai nghiện ma túy 08/08/2025 18:07

(PLO)- Do mâu thuẫn, bị cáo Lâm đã dùng đũa gỗ mài nhọn và tấn công tổ trưởng quản lý học viên trong trại cai nghiện ma túy...

Chiều 8-8, TAND tỉnh Lâm Đồng xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Lâm (23 tuổi; ngụ xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng) 10 năm tù về tội giết người.

Phiên tòa xử bị cáo Lâm về tội giết người.

Theo cáo trạng, Phạm Văn Lâm là học viên tại đội 3, khu A - Cơ sở điều trị nghiện ma túy Bình Thuận.

Do có mâu thuẫn từ trước về việc Nguyễn Minh Thái (32 tuổi) là tổ trưởng quản lý học viên thường xuyên nạt, nộ. Ngoài ra vào sáng 5-3, trong khi đang nghỉ giữa giờ lao động, Thái đến xin thuốc lá và chửi Lâm.

Do bực tức nên trưa 5-3-2025, chờ các học viên trong đội 3 đã ngủ hết, Phạm Văn Lâm đã lấy một cây đũa gỗ, màu nâu, dài khoảng 25cm mài vào thành xi măng của bể chứa nước trong phòng vệ sinh để làm nhọn đầu đũa. Sau khi mài nhọn, Lâm kẹp sát vào cánh tay để cho người khác không nhìn thấy, rồi đi ra khu vực ngủ.

Khi thấy Thái đang ngủ say, Lâm cầm đũa gỗ tấn công khiến chiếc đũa găm sâu vào vùng ngực trái của Thái. Nghe tiếng la của nạn nhân, các học viên gần đó lao vào khống chế Phạm Văn Lâm.

Nạn nhân bị vết thương thấu ngực trái, đứt động mạch và cơ liên sườn, rách phân thùy phổi trái, tràn dịch - tràn khí khoang màng phổi trái, tràn dịch khoang màng phổi phải... với tỉ lệ thương tật 16%.

Bị cáo Phạm Văn Lâm tại phiên tòa.

Theo HĐXX, hành vi sử dụng hung khí là đũa được mài nhọn nhằm tăng tính sát thương cao đâm vào vùng ngực trái là vùng trọng yếu của cơ thể bị hại gây thương tích 16% thể hiện ý thức tước đoạt tính mạng của người khác.

Việc nạn nhân không tử vong là do được cấp cứu kịp thời cũng là ngoài mong muốn của bị cáo, do vậy đây thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt theo quy định tại Điều 15 BLHS.

Hành vi phạm tội nêu trên của Phạm Văn Lâm đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người với tình tiết định khung tăng nặng hình phạt là có tính chất côn đồ.

Ngoài ra, hành vi của bị cáo còn gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn tại cơ sở cai nghiện. Do đó, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.