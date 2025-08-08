Triệt phá đường dây cho vay tổng cộng 130 tỉ đồng, lãi suất 240%/năm 08/08/2025 14:48

(PLO)- Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá nhóm cho vay lãi nặng với lãi suất lên đến 240%/năm.

Ngày 8-8, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết đơn vị này đã khởi tố, bắt tạm giam năm người để điều tra tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cảnh sát bắt tạm giam những người trong đường dây cho vay lãi nặng.

Năm người bị khởi tố điều tra gồm Đoàn Bảy (63 tuổi), Lâm Thị Phước (61 tuổi), Nguyễn Thành Pháp (32 tuổi, cùng ngụ phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng), Lâm Hán Tiến (52 tuổi), Nguyễn Thị Bích Trâm (32 tuổi, cùng ngụ phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng).

Công an bắt giữ Lâm Hán Tiến.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện nhóm người do Đoàn Bảy cầm đầu có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng nên đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, triệt xoá.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định Đoàn Bảy, Nguyễn Thành Pháp cho nhiều người vay tiền với lãi suất 10-20%/tháng (tương đương 120- 240%/năm), thu lãi hằng ngày. Những người trên trực tiếp đi đòi tiền, thu nợ của người vay; trong đó Nguyễn Thành Pháp vừa cho vay, vừa thu tiền cho vợ chồng Đoàn Bảy.

Bị can Nguyễn Thành Pháp.

Lâm Hán Tiến và vợ là Nguyễn Thị Bích Trâm cũng hoạt động cho vay và nhóm này thường giới thiệu người vay với nhóm của Đoàn Bảy để cùng hưởng lợi và hình thành đường dây cho vay lãi nặng khép kín.

Nguyễn Thị Bích Trâm (trái) và Lâm Thị Phước (phải) tại cơ quan Công an.

Trong quá trình hoạt động, nhóm người này yêu cầu người vay phải viết giấy mượn nợ, đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở hoặc giấy tờ liên quan đến tài sản.

Khi người vay không có khả năng trả nợ hoặc chậm trả lãi thì nhóm này gọi điện, nhắn tin đe doạ hoặc đến nhà, nơi làm việc của người vay để gây áp lực buộc con nợ phải trả tiền hoặc chuyển nhượng tài sản để trừ nợ.

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh khám xét.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ, đồng loạt khám xét nơi ở của nhóm người trên.

Qua khám xét, công an thu giữ nhiều tỉ đồng, tám sổ tiết kiệm trị giá khoảng 84 tỉ đồng, 36 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất, ba hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hai giấy thế chấp nhà cùng nhiều trang sức và chứng cứ liên quan.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, đường dây cho vay lãi nặng này đã cho nhiều người vay tổng cộng hơn 130 tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.