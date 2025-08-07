Lâm Đồng: Sắp xếp lại nhân sự cấp xã, chấm dứt tình trạng 'ngồi nhầm chỗ' 07/08/2025 10:26

(PLO)- Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cho biết nhiều xã bố trí, phân công công chức chưa phù hợp, chưa đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn.

Ngày 7-8, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng có công văn gửi chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu yêu cầu rà soát, bố trí phân công lại nhiệm vụ cho cán bộ, công chức (CBCC).

Bố trí chưa đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn nghiệp vụ

Theo đó, qua tổng hợp danh sách CBCC của các xã, phường, đặc khu có nhiều xã thực hiện bố trí, phân công CBCC giữa khối Đảng, đoàn thể, chính quyền hoặc giữa các phòng chuyên môn chưa phù hợp, chưa đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn nghiệp vụ.

Theo Sở Nội vụ, điển hình cho việc bố trí, phân công CBCC giữa khối Đảng, đoàn thể, chính quyền hoặc giữa các phòng chuyên môn chưa phù hợp, chưa đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn nghiệp vụ là tại xã Lạc Dương.

Cụ thể, tại xã này cơ quan mặt trận có hai công chức có trình độ chuyên môn kế toán, trong khi Phòng Kinh tế không có công chức có trình độ tài chính, kế toán; ngoài ra cơ quan mặt trận còn có công chức trình độ chuyên môn về đất đai, môi trường.

Hay tại xã Nam Ban Lâm Hà: Phòng Kinh tế không có chuyên viên nào có chuyên môn về nông nghiệp, trong khi cơ quan mặt trận có đến bốn chuyên viên có trình độ về nông nghiệp, khoa học cây trồng hoặc công chức có trình độ phù hợp đang bố trí tại các cơ quan khác trong khối chính quyền.

Hoặc tại xã Hồng Sơn: Phòng Kinh tế không có công chức có trình độ chuyên môn về quản lý đất đai, trong khi khối Đảng, HĐND có hai chuyên viên có trình độ chuyên môn phù hợp, trong đó có một công chức nguyên là công chức địa chính - xây dựng xã Hồng Sơn (cũ)…

Điều này dẫn đến thừa, thiếu cục bộ công chức, nhiều vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ ở khối chính quyền thiếu hoặc không có nhân sự đảm nhận (trong khi đó ở khối Đảng, đoàn thể hoặc phòng chuyên môn khác có nguồn nhân sự có trình độ chuyên môn phù hợp, kinh nghiệm đối với vị trí việc làm đang thiếu), đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến giải quyết thủ tục cho tổ chức, người dân như: Đất đai, xây dựng, kế toán, nông nghiệp và môi trường, giáo dục, tổ chức cán bộ…

Để đảm bảo bố trí đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn nghiệp vụ và đúng số lượng theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, Sở Nội vụ đề nghị chủ tịch UBND cấp xã tổ chức thực hiện rà soát tổng thể đội ngũ CBCC hiện có của cả khối Đảng, mặt trận, chính quyền tại địa phương mình quản lý.

Bố trí đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn

Kết quả rà soát phải xác định được: Số lượng, chất lượng đội ngũ CBCC hiện nay; các vị trí đang bố trí thì những vị trí nào đã đảm bảo hoặc chưa đảm bảo nguyên tắc bố trí đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn nghiệp vụ.

Trên cơ sở kết quả rà soát, tiến hành phân công lại nhiệm vụ, điều động, bổ nhiệm công chức thuộc thầm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển CBCC giữa khối Đảng và khối chính quyền đảm bảo phù hợp với trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác theo hướng đúng vai, thuộc bài đáp ứng ngay yêu cầu công việc.

Trong đó, bố trí CBCC có trình độ, năng lực, chuyên môn phù hợp vào các vị trí việc làm liên quan đến quản lý xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, tài chính, kế toán, công nghệ thông tin, dân tộc tôn giáo và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, người dân.

Công chức có trình độ, năng lực, chuyên môn ở những vị trí nêu trên trước đây công tác ở khối chính quyền, hiện đã được chuyển sang làm việc ở các cơ quan khối Đảng, mặt trận thì xem xét điều chuyển lại ở các vị trí khối chính quyền đang cần và thiếu.

Sau khi thực hiện, trường hợp vẫn thiếu hụt nguồn nhân lực thì báo cáo, đề xuất Sở Nội vụ thực hiện điều động nhân sự cấp tỉnh hoặc địa phương khác về những vị trí đang thiếu.

Chủ tịch UBND cấp xã chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc rà soát, bố trí, phân công lại nhiệm vụ, bổ nhiệm, đề xuất điều động nhân sự thuộc khối chính quyền. Báo cáo kết quả rà soát, điều động, đề xuất điều chuyển CBCC về Sở Nội vụ trước ngày 15-8-2025 để tổng hợp, tham mưu điều động theo quy định.