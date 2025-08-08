CSGT chạy đua với thời gian, cứu sống bé trai 4 tuổi co giật lúc giữa đêm 08/08/2025 12:01

(PLO)- Gia đình đang đi du lịch thì bé trai 4 tuổi bất ngờ co giật, CSGT Công an Lâm Đồng hỗ trợ đưa đến bệnh viện cứu sống trong thời gian nhanh nhất.

Gần 9 giờ tối 7-8, tại trụ sở số 53 đường Hùng Vương (phường Lâm Viên, Lâm Đồng), Thiếu tá Dương Đình Nghĩa, cán bộ trực ban Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng –nhận tin khẩn: Một bé trai khoảng 4 tuổi tím tái, co giật, cần được đưa đi cấp cứu.

Người cha ôm con chạy vào bệnh viện cấp cứu.

Gia đình cho biết, họ từ Khánh Hòa lên Đà Lạt, Lâm Đồng du lịch. Khi xe chạy trên đường Hùng Vương thì bé bất ngờ lên cơn co giật, hơi thở yếu dần.

Giữa lúc hoảng loạn, không biết đường tới bệnh viện, họ lập tức chạy tới cổng Phòng CSGT cầu cứu.

Ngay lập tức Thiếu tá Dương Đình Nghĩa lên xe đặc chủng, hú còi dẫn đường đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng trong thời gian ngắn nhất.

Nhờ đến bệnh viện với thời gian nhanh nhất, bé trai 4 tuổi đã qua cơn nguy kịch.

Nhờ sự cơ động, quyết đoán và tinh thần vì dân phục vụ, bé trai 4 tuổi đã được các bác sĩ tiếp nhận, điều trị kịp thời, qua cơn nguy kịch.

Hiện sức khỏe cháu đang được theo dõi chặt chẽ.