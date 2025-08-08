Lâm Đồng báo cáo việc khắc phục các vi phạm tại dự án sân golf Đồi Cù 08/08/2025 15:56

(PLO)- Các sai phạm tại dự án sân golf Đồi Cù được Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng cũ đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo việc khắc phục những vi phạm, khuyết điểm liên quan đến dự án sân golf Đồi Cù và toà nhà câu lạc bộ Golf Đồi Cù.

Theo Sở NN&MT Lâm Đồng, đối với các vi phạm, khuyết điểm về chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định, không phù hợp kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất, đến nay UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết huỷ bỏ danh mục công trình tòa nhà câu lạc bộ golf Đồi Cù.

Một góc sân golf Đồi Cù. Ảnh PĐ.

Hiện nay, UBND tỉnh Lâm Đồng đang chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ đất đai sau khi dự án đầu tư được điều chỉnh, quy hoạch chi tiết xây dựng.

Về lĩnh vực đất đai, đến nay Sở NN&MT đã thực hiện xong nội dung theo kế hoạch của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đối với dự án xây dựng tòa nhà câu lạc bộ golf của Công ty CP Hoàng Gia ĐL.

Đối với các vi phạm, khuyết điểm về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chuyển đất sân golf sang quy hoạch đất rừng phòng hộ khi không phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, không thông qua HĐND tỉnh, Sở NN&MT đã hoàn thành việc điều chỉnh diện tích hơn 29,5 ha rừng trồng thông năm 1993 tại sân Golf Đồi Cù ra ngoài quy hoạch lâm nghiệp.

Liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng trên phần diện tích 1,5 ha rừng trồng tại sân golf Đồi Cù, Sở NN&MT đã đề nghị UBND tỉnh bãi bỏ chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Kết quả, HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết hủy bỏ danh mục các dự án đầu tư cần thu hồi đất, các dự án đầu tư có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác và nội dung này đã xử lý dứt điểm.

Phối cảnh tòa nhà câu lạc bộ golf.

Theo hồ sơ, dự án tòa nhà câu lạc bộ golf thuộc sân golf Đồi Cù của Công ty CP Hoàng Gia ĐL được thực hiện trên diện tích 624.038 m2 cạnh hồ Xuân Hương; có tổng diện tích xây dựng 15.670 m2.

Tháng 1-2024, UBND TP Đà Lạt ban hành hai quyết định xử phạt Công ty CP Hoàng Gia ĐL 240 triệu đồng vì xây dựng công trình không phép, sai phép.

Trước đó, tháng 12-2023, chủ đầu tư dự án này đã bị Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường phạt 45 triệu đồng về hành vi vi phạm xây dựng công trình trên đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, buộc nộp lại số tiền hưởng lợi hơn 500 triệu đồng.

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng cũ đã đưa các sai phạm liên quan đến công trình tòa nhà câu lạc bộ golf Đồi Cù Đà Lạt vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Liên quan đến các sai phạm tại dự án sân golf Đồi Cù, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã kỷ luật khiển trách ba cán bộ liên quan sai phạm trong xây dựng tại tòa nhà câu lạc bộ golf thuộc sân golf Đồi Cù.