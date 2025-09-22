Thủ tướng có chỉ đạo mới về sử dụng vốn đầu tư công 22/09/2025 06:20

(PLO)- Trường hợp Bộ, cơ quan, địa phương không sử dụng hết vốn đầu tư công được giao phải có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ rõ lý do, nguyên nhân.

Ngày 21-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 169 về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Công điện, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương phân bổ ngay kế hoạch vốn đã được giao nhưng đến nay chưa phân bổ chi tiết.

Thủ tướng yêu cầu phải xác định thúc đẩy đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân.

Khẩn trương phân bổ ngay kế hoạch vốn đã được giao nhưng đến nay chưa phân bổ chi tiết. Cùng với đó, thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình giải ngân đối với từng dự án, xác định rõ những tồn tại, yếu kém để có giải pháp xử lý kịp thời.

Nhất là về đền bù giải phóng mặt bằng, nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư, giải quyết về nguyên vật liệu...; tiến hành phân loại dự án theo mức độ giải ngân.

Đặc biệt kịp thời điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn. Trường hợp không sử dụng hết vốn đã được giao thì khẩn trương có văn bản báo cáo rõ lý do, nguyên nhân, gửi Bộ Tài chính và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25-9.

Đồng thời, tập trung thực hiện quyết liệt các kết luận, chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó có việc chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án, dự án chuyển tiếp giữa các cấp.

Kịp thời sắp xếp, bố trí cán bộ có đủ năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý, triển khai các dự án đầu tư tại địa phương. Kiên quyết không để ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án trên địa bàn.

Thủ tướng đặc biệt giao Bộ Tài chính khẩn trương rà soát việc điều chuyển vốn từ bộ, cơ quan, địa phương không có nhu cầu sử dụng sang bộ, cơ quan, địa phương có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ các dự án theo đúng quy định.

Kế đó, báo cáo phương án xử lý số vốn ngân sách trung ương đã giao cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương nhưng quá thời hạn quy định không phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào sáng thứ sáu hàng tuần về tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công của các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư công mà các Bộ, ngành, địa phương báo cáo