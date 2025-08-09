Làm gì để thu hút vốn đầu tư quốc tế vào tài sản mã hóa? 09/08/2025 18:10

(PLO)- Việc công nhận tài sản mã hóa và tài sản số tại Việt Nam yếu tố quan trọng để thu hút vốn đầu tư quốc tế, nhất khi Việt Nam đang xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng.

Ngày 9-8, tại TP.HCM, Ngày hội công nghệ TP.HCM - Conviction 2025 đã chính thức được khai mạc. Sự kiện do Hội Truyền thông Điện tử TPHCM với nòng cốt là Chi hội Blockchain TPHCM (HBA) và hệ sinh thái blockchain Ninety Eight tổ chức. Ngày hội sẽ diễn ra trong hai ngày từ ngày 9 đến ngày 10-8.

Sự kiện hướng đến hai ngành công nghệ mũi nhọn thuộc danh mục công nghệ chiến lược Quốc gia là Blockchain và Trí tuệ nhân tạo.

Từ chiến lược quốc gia đến nhu cầu hoàn thiện hành lang pháp lý

Ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó giám đốc Trung tâm chuyển đổi số TP.HCM cho biết, hiện nay Luật Công nghiệp công nghệ số đã chính thức được thông qua có hiệu lực từ 1-1-2026, cạnh đó Blockchain cũng trở thành công nghệ chiến lược quốc gia theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành.

Trong đó, công nghệ blockchain được tập trung phát triển trên 3 mảng chính gồm: Tài sản số, tiền số và tiền mã hóa, hạ tầng mạng blockchain và hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó giám đốc Trung tâm chuyển đổi số TP.HCM. ẢNH: HẠ QUYÊN

Điều này tạo cơ hội cho những người phát triển sản phẩm chuỗi khối có thể bước ra ánh sáng.

Dù vậy, theo ông Hòa để thúc đẩy nhóm sản phẩm này, vẫn cần thêm các chiến lược mang tính pháp lý toàn diện hơn, cụ thể hơn. Nguyên nhân là do, hiện nay khi nói về ứng dụng blockchain, người dân hoặc các nhà đầu tư vẫn còn mang nhiều rào cản tâm lý.

Ông Hòa chỉ ra 7 rào cản lớn gồm: rào cản về lo ngại giá trị mà blockchain mang lại; rào cản rủi ro; rào cản truyền thống (người dùng quen thanh toán tiền mặt); rào cản hình ảnh; chứng sự công nghệ và cuối cùng là rào cản về chính sách pháp lý.

Chính vì thế để thúc đẩy thị trường web3 nói riêng và Blockchain, AI nói chung, vẫn cần nhiều hơn nữa những trợ lực đến từ đến từ hành lang pháp lý, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp có thể tự tin phát triển.

Ở góc độ tài chính, ông Johan Nyvene, Chủ tịch Công ty chứng khoán HSC cũng bày tỏ trước đây tài sản mã hoá, tài sản ảo, tiền ảo từng được xem rất xấu xa, nhưng hiện tại Việt Nam đã công nhận tài sản mã hoá, bao gồm cả tài sản truyền thống được mã hoá.

"Đây là tín hiệu rất tốt, nhất là khi chúng ta đang nỗ lực xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng"- ông Johan Nyvenve nói.

Dù vậy, theo ông Johan Nyvene, để hiện thực hóa trung tâm tài chính quốc tế, ngoài sự công nhận về tài sản số trong Luật, việc tiếp theo là cần có thêm chính sách, khung pháp lý rõ ràng để đưa ra cơ chế sandbox cho lĩnh vực này.

Điều này sẽ giúp cho việc ra đời các sản phẩm mã hoá, bao gồm cả việc mã hoá các tài sản truyền thống để đưa vào giao dịch trong thời gian sắp tới nhằm thu hút nguồn vốn từ quốc tế.

Quang cảnh Ngày hội công nghệ TP.HCM - Conviction 2025. ẢNH: HẠ QUYÊN

Thúc đẩy truyền thông trong kỷ nguyên mới

Ở góc độ truyền thông, ông Nguyễn Quý Hòa, Chủ tịch Hội Truyền thông Điện tử TP.HCM cho rằng, để đưa Blockchain và AI đi sâu vào đời sống, cần thúc đẩy hơn nữa tính truyền thông về khoa học - công nghệ.

Theo ông Nguyễn Quý Hòa, Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM, đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ. Điều này đòi hỏi truyền thông khoa học phải trở thành trụ cột mềm, kết nối nhà khoa học với công chúng, doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách.

Ông Hòa đề ra năm sứ mệnh trọng yếu cho truyền thông khoa học gồm chuyển ngữ tri thức chuyên môn thành ngôn ngữ đời sống; xây dựng niềm tin khoa học, chống tin giả; truyền tải nội dung sâu sắc, gắn kết khoa học với văn hóa - giáo dục - nghệ thuật; thúc đẩy hợp tác đa ngành; và xây dựng đội ngũ truyền thông chuyên sâu.

Ông cũng kiến nghị thành lập câu lạc bộ truyền thông khoa học tại mỗi phường, xã; trao quyền sáng tạo nội dung cho học sinh THPT; và phát triển nền tảng số bản địa để phổ cập tri thức cho người Việt. Đây cũng là cách để lan tỏa tới người dùng về kỷ nguyên của Blockchain và AI.

TP.HCM có nhiều chính sách thúc đẩy tài sản số Bà Nguyễn Trúc Vân, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và Dự báo kinh tế, Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM cho biết, theo Nghị quyết số 222 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, sẽ có 3 lĩnh vực có chính sách ưu tiên, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển, trong đó có tài sản số và fintech. “Hiện nay các cơ quan chức năng đang xây dựng 8 nghị định hướng dẫn việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng, trong đó có những ưu đãi cụ thể liên quan đến tài sản số”, bà Nguyễn Trúc Vân nhấn mạnh.