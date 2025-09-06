Cần nhiều giải pháp để giải ngân hiệu quả vốn đầu tư công 06/09/2025 16:49

(PLO)- Bộ Tài chính cho rằng để giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả, cần khắc phục tác động từ việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Chiều 6-9, tại họp báo Chính phủ thường kỳ Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, số liệu giải ngân 8 tháng 2025 là rất tích cực.

Cụ thể, tính đến cuối tháng 8, đã giải ngân 410.000 tỉ đồng, đạt 49% chỉ tiêu.

"So với tốc độ giải ngân các năm trước đây thì giải ngân đầu tư công năm 2025 rất tích cực. Không chỉ cao hơn về số tương đối mà còn cao hơn cả số tuyệt đối", Thứ trưởng nói.

Về khó khăn, vướng mắc, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, có nhiều nguyên nhân.

Cụ thể, do quá trình tổ chức sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp có ảnh hưởng nhất định. Chẳng hạn bộ máy cấp xã có một số vị trí như kế toán, quản lý dự án chưa kịp kiện toàn. Vì vậy, các thủ tục liên quan đến các dự án sẽ bị ảnh hưởng.

Hiện, Trung ương, Bộ Chính trị cũng đã có chỉ đạo, một số dự án cần điều chỉnh để phù hợp với chính quyền hai cấp.

Chẳng hạn, một số dự án về công nghệ phải điều chỉnh về mục tiêu, đối tượng khi không còn cấp huyện.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương thông tin về tình hình giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: VGP

Về việc còn một số vướng mắc khi có khoảng hơn 38.000 tỉ vốn chưa được phân bổ hết, Thứ trưởng cho biết, đó là các dự án chưa hoàn thành thủ tục.

"Một số địa phương sáp nhập thì phải mất một thời gian ổn định để rà soát, phê duyệt, thay đổi chủ đầu tư. Điều này cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ phê duyệt dự án".

Ngoài ra, một số dự án phải chuyển đổi công năng, hoặc phải dừng lại do không còn phù hợp.

Thứ trưởng cho biết việc giải ngân vốn đầu tư công còn gặp vướng mắc về thể chế; công tác tổ chức thực hiện như: giải phóng mặt bằng, thay đổi giá nguyên vật liệu, sự chậm trễ trong việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

"Trong điều chỉnh dự án có một vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch. Đây là một yếu tố ảnh hưởng đến công tác triển khai đầu tư. Sau khi sáp nhập, có những địa phương tồn tại 2,3 quy hoạch", Thứ trưởng nói.

Để đạt được chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công 100% như Thủ tướng giao, theo Thứ trưởng cần thực hiện quyết liệt các giải pháp đã được nêu từ đầu năm. Bên cạnh đó, khắc phục một số tác động từ việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Cùng với đó, các địa phương rà soát, triển khai số vốn đầu tư công còn chưa giải ngân. Nếu không còn nhu cầu sử dụng thì phải mau chóng thực hiện các thủ tục và tiến hành giảm chỉ tiêu.

Đặc biệt, cần đẩy nhanh khởi công các dự án và hoàn thành các dự án. Các địa phương rà soát, kiện toàn bộ máy để mau chóng hoàn thành, hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

Thứ trưởng cũng cho biết, sau khi các Nghị định, thông tư được ban hành, ngành Tài chính sẽ có các hướng dẫn mang tính “cẩm nang” để các địa phương không cần phải hỏi Bộ khi có vướng mắc.