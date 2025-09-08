Vốn FDI chảy mạnh vào bất động sản, nhà đầu tư ngoại rót vốn tỉ đô 08/09/2025 15:01

(PLO)- Vốn FDI đăng ký vào lĩnh vực bất động sản tăng vọt trong 8 tháng đầu năm 2025, đặc biệt từ khối ASEAN góp phần định hình lại các phân khúc thị trường sôi động.

Tám tháng đầu năm, lĩnh vực địa ốc tiếp tục chứng tỏ sức hút mạnh mẽ khi liên tục đón nhận dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) quy mô lớn. Đặc biệt, các nhà đầu tư từ khối ASEAN đang cho thấy sự quan tâm đặc biệt đối với thị trường Việt Nam.

Dòng vốn FDI vào bất động sản đã bứt phá mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong bức tranh đầu tư toàn cảnh. Theo báo cáo của Cục Thống kê, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31-8-2025 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 26 tỉ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động kinh doanh bất động sản vẫn giữ vị trí thứ hai về thu hút vốn FDI trong 8 tháng đầu năm nay với gần 2,4 tỉ USD, chiếm 21,5% tổng vốn đăng ký mới.

Dòng vốn FDI vẫn đổ vào bất động sản Việt Nam. Ảnh: QH

Đáng chú ý, các nhà đầu tư trong khối ASEAN thể hiện sự ưu ái đặc biệt khi dành gần 1/3 tổng vốn đầu tư của họ tại Việt Nam để rót vào bất động sản, một tỉ lệ cao hơn đáng kể so với các nhà đầu tư từ khu vực khác. Điều này cho thấy niềm tin lớn vào tiềm năng phát triển đô thị và sự tương đồng trong văn hóa kinh doanh.

Phân khúc bất động sản công nghiệp tiếp tục là điểm đến hàng đầu, hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, các phân khúc nhà ở cao cấp, trung tâm thương mại và bất động sản nghỉ dưỡng cũng nhận được sự quan tâm lớn với hàng loạt dự án được triển khai bởi các tên tuổi lớn từ Singapore, Malaysia hay Thái Lan.

Các nhà đầu tư ASEAN đặt niềm tin lớn vào tiềm năng phát triển đô thị Việt Nam và sự tương đồng trong văn hóa kinh doanh. Ảnh: QH

Theo các chuyên gia, dòng vốn ngoại không chỉ mang đến nguồn lực tài chính dồi dào mà còn "nhập khẩu" các chuẩn mực quốc tế về quy hoạch, thiết kế bền vững và kinh nghiệm quản lý tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng cho toàn thị trường.

Với tiềm năng tăng trưởng lớn và môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện, bất động sản Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục là kênh hút vốn chiến lược của các nhà đầu tư quốc tế trong thập kỷ tới.