Gỡ vướng cho Vành đai 3 - 4, các cao tốc để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công 02/09/2025

(PLO)- Đối với công tác giải ngân các dự án năm 2025, TP.HCM có 110 dự án với số vốn bồi thường hơn 24.513 tỉ đồng.

Sở NN&MT TP.HCM vừa có báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công các dự án được giao vốn bồi thường trong năm 2024, năm 2025.

Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở TP.HCM vẫn còn thấp

Theo báo cáo của Sở NN&MT TP.HCM, tại khu vực TPHCM trước đây, có 17 Ban bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) được giao vốn bằng thường trong năm 2024 (cập nhật đến ngày 25-8-2025) để thực hiện 157 dự án với số vốn giải ngân hơn 34.052 tỉ đồng.

TP.HCM đang đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công ở nhiều dự án. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Trong đó, tổng số tiền đã chi trả là hơn 18.472 tỉ đồng, đạt tỉ lệ hơn 54 % với tỉ lệ bằng giao mặt bằng hơn 77%. Cụ thể, có hai khu vực đạt tỉ lệ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đạt tỉ lệ là 100% là các quận cũ: quận Tân Phú và huyện Cần Giờ.

Bảy quận, huyện cũ đạt tỉ lệ 80% trở lên; tám quận, huyện đạt tỉ lệ chỉ dưới 80%. Đối với công tác bàn giao mặt bằng, có 11 Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) đạt trên 80%; sáu BTGPMB dưới 80%.

Sở NN&MT thông tin, liên quan đến Ban BTGPMB được bố trí vốn bồi thường năm 2024 có tỉ lệ giải ngân và tỉ lệ bàn giao mặt bằng dưới 80% Sở đề nghị Ban BTGPMB chủ động làm việc với UBND, Chủ tịch UBND phường, xã nơi có đất thu hồi thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM nhằm đảm bảo đạt tỉ lệ giải ngân toàn bộ số vốn bồi thường đã được giao năm 2024 và năm 2025.

Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công các dự án năm 2025, có 110 dự án với số vốn bồi thường hơn 24.513 tỉ đồng. Trong đó, tổng số tiền vốn đầu tư công đã giải ngân tính đến ngày 25-8-2025 hơn 19.579 tỉ đồng, đạt tỉ lệ hơn 79 %.

Tính đến thời điểm hiện nay, có 11 Ban BTGPMB quận, huyện có tỉ lệ giải ngân từ 50% đến 100% và năm Ban BTGPMB rất thấp từ 0% đến 10,68%.

Kiến nghị gỡ vướng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Theo Sở NN&MT TPHCM, tại khu vực hai (tỉnh Bình Dương cũ) với còn gặp vướng mắc cần được gỡ vướng. Cụ thể, quy định tại Điều 87 Luật Đất đai năm 2024, để phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cần trải qua nhiều bước công việc như thông báo thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm…. Nếu phải thực hiện đầy đủ hồ sơ, sẽ không đảm bảo được tiến độ và kế hoạch giải ngân được giao.

Do đó, Sở NN&MT kiến nghị UBND TPHCM cho phép áp dụng cơ chế giải ngân hưởng tương tự như dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương) và dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài.

Theo đó, Sở NN&MT kiến nghị được chấp thuận chủ trương cho phép giải ngân đối với bốn dự án.

Các dự án gồm: thành phần 1 - Giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 TPHCM đoạn từ cầu Thu Biên sông Sài Gòn, với số vốn được bố trí năm 2025 là hơn 7.307 tỉ đồng; thành phần 1 giải phóng mặt bằng đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành - đoạn qua tỉnh Bình Dương với số vốn năm 2025 là 8.000 tỉ đồng; Dự án Giải phóng mặt bằng đường Thu Biên - Đất Cuốc, với số vốn năm 2025 là gần 998 tỉ đồng; Dự án thành phần 6, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương, với số vốn được bố trí trong năm 2025 là hơn 2.075 tỉ đồng.

Tại khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ), đối với các dự án giải ngân vốn đầu tư công liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện và chịu trách nhiệm báo cáo số liệu giải ngân dự án (thông qua Sở Tài chính tổng hợp).