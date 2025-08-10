Đầu tư công khơi thông, doanh nghiệp tuyển nhiều lao động trong ngành xây dựng 10/08/2025 23:18

(PLO)- Nhu cầu nhân lực trong ngành xây dựng, kỹ thuật – công nghệ, kiến trúc nội thất đang tăng cao, đặc biệt ở những vị trí ứng dụng công nghệ mới và đáp ứng xu hướng chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Xuân Luận – Phó Tổng Giám đốc Giám đốc khối Nhân tài và Văn hoá Doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons, thông tin tại Ngày hội Triển lãm công nghệ & Tuyển dụng khối ngành kỹ thuật – công nghệ năm 2025 – HUTECH TECHSHOW 2025 do Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tổ chức, hôm 9-8.

Theo ông Luận đánh giá nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ, xây dựng, kiến trúc nội thất đang tăng cao, đặc biệt ở những vị trí ứng dụng công nghệ mới và đáp ứng xu hướng chuyển đổi số.

Theo ông Luận, hiện các công ty không chỉ tìm kiếm ứng viên giỏi chuyên môn mà còn đề cao khả năng sáng tạo, thích ứng nhanh và thái độ chuyên nghiệp. “Với vai trò nhà tuyển dụng, chúng tôi ưu tiên những ứng viên có nền tảng kiến thức vững vàng, kỹ năng thực hành tốt, tinh thần cầu tiến và trách nhiệm trong công việc”, ông Nguyễn Xuân Luận chia sẻ.

Các nhà tuyển dụng phỏng vấn ứng viên tại ngày hội. Ảnh: AN

Các nhà tuyển dụng chia sẻ, không chỉ mở ra cơ hội việc làm, TECHSHOW còn giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng phỏng vấn, giao tiếp và tiếp xúc trực tiếp với môi trường tuyển dụng thực tế. Các đồ án tốt nghiệp được trưng bày tại sự kiện thể hiện tính sáng tạo, khả năng ứng dụng cao và sự nắm bắt xu hướng mới của sinh viên. Điều này cho thấy các bạn sinh viên được trang bị tốt cả chuyên môn lẫn kỹ năng mềm, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công việc.

Đến với ngày hội, ông Ngô Văn Luận – Trưởng Bộ phận Tuyển dụng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, nhìn nhận ngành xây dựng Việt Nam đang đứng trước những cơ hội để phát triển mạnh mẽ, với những yếu tố tích cực. Cụ thể, sự quyết liệt của Chính phủ trong việc tháo gỡ vướng mắc pháp lý đã tạo đà cho hàng loạt dự án bất động sản và đầu tư công được tái khởi động.

Cùng với đó, việc sáp nhập các tỉnh thành cũng mở ra nhiều cơ hội về phát triển hạ tầng và đô thị. Tất cả các yếu tố này thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng của lĩnh vực xây dựng tăng cao trong những năm sắp tới, đặc biệt là TP.HCM.

370 đồ án tốt nghiệp tiêu biểu của sinh viên giới thiệu tại sự kiện. Ảnh: AN NHIÊN

Tuy nhiên, ông Luận cho rằng mặc dù nhu cầu nhân lực rất cao, nhưng hiện nay các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhân sự chất lượng. Nguồn cung lao động có tay nghề cao và am hiểu công nghệ vẫn còn thiếu hụt, dẫn đến sự cạnh tranh giữa các công ty để thu hút và giữ chân nhân tài.

Phía đơn vị tổ chức, PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng HUTECH đánh giá đây là sự kiện kết nối toàn diện giữa đào tạo - nghiên cứu - ứng dụng. Sự kiện không chỉ là ngày hội công nghệ, nơi trưng bày các sản phẩm sáng tạo, ứng dụng thực tiễn của sinh viên và doanh nghiệp, mà còn là diễn đàn tuyển dụng quy mô lớn, góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực hội nhập, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động đang thay đổi từng ngày.

Đây cũng là không gian triển lãm 370 đồ án tốt nghiệp tiêu biểu của sinh viên. Ngày hội thu hút 69 doanh nghiệp tham gia, mang đến 2.889 vị trí việc làm và trưng bày 370 đồ án tốt nghiệp các ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, kỹ thuật cơ điện tử, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử – viễn thông, xây dựng…