Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân giải ngân đầu tư công chậm 18/10/2025 10:58

(PLO)- Tại hội nghị toàn quốc lần 4 về thúc đẩy đầu tư công năm 2025, Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân giải ngân tại một số bộ, ngành, địa phương còn chậm.

Sáng 18-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc lần 4 thúc đẩy đầu tư công năm 2025.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh, chỉ còn chưa đầy 1 quý nữa là hết năm 2025. Do đó, phải thực hiện giải pháp nước rút hoàn thành nhiệm vụ được giao để đạt mục tiêu tăng trưởng hơn 8% trong năm 2025, tạo đà tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo. Một trong những động lực tăng trưởng là đầu tư, trong đó có đầu tư công.

Trong bối cảnh cả nước triển khai nhiều công việc quan trọng với khối lượng rất lớn, Thủ tướng Chính phủ đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện giải ngân đầu tư công, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo tổng hợp, đến 16-10, cả nước mới giải ngân đầu tư công đạt 455.000 tỉ đồng, đạt 50,7%, thấp so với yêu cầu. Trong đó, còn 29 bộ, cơ quan Trung ương và 18 địa phương có tỉ lệ giải ngân đạt dưới mức trung bình của cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc lần 4 thúc đẩy đầu tư công năm 2025. Ảnh: VGP

Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 366-QĐ/TW về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Trong đó, kết quả chỉ đạo, tổ chức thực hiện giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đại biểu tập trung kiểm điểm, đánh giá kết quả giải ngân đầu tư công, làm rõ nguyên nhân việc giải ngân đầu tư công chậm.

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị các đại biểu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong công tác giải ngân đầu tư công; những vướng mắc cần xử lý, trách nhiệm xử lý ở cấp nào, ngành nào; tránh đùn đẩy, né tránh trách nhiệm…

Theo Bộ Tài chính, dưới sự điều hành quyết liệt, việc bố trí và giải ngân vốn đầu tư công đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Vốn ngân sách nhà nước được tập trung cho các dự án hạ tầng trọng điểm, cao tốc, sân bay, đường sắt tốc độ cao, tạo động lực phát triển mới cho các vùng, địa phương.

Từ đầu năm đến nay, đã hoàn thành hơn 455 km đường cao tốc; khởi công mới 364 km đường cao tốc, hướng tới hoàn thành mục tiêu hơn 3.000 km vào cuối năm 2025.

Kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công được tăng cường; các bộ, ngành, địa phương thường xuyên rà soát, điều chỉnh, điều chuyển vốn giữa các dự án, bảo đảm hiệu quả, minh bạch, đúng tiến độ, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, ổn định vĩ mô và phát triển bền vững…