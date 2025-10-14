TP Cần Thơ: Giải ngân đầu tư công thấp hơn bình quân cả nước 14/10/2025 19:34

(PLO)- Chủ tịch TP Cần Thơ yêu cầu các sở, ngành và địa phương trong quý IV-2025 phải tăng tốc để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Chiều 14-10, UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9-2025 trực tuyến đến 103 xã, phường nghe báo cáo tình hình kinh tế, xã hội.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên kết luận cuộc họp. Ảnh: CTV

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đánh giá sau ba tháng thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tình hình phát triển kinh tế của TP tương đối ổn định…

Tuy nhiên, ông cũng nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được còn nhiều hạn chế, nhất là về tăng trưởng kinh tế. Tiến độ giải ngân đầu tư công thấp hơn mức bình quân chung cả nước. Hạ tầng của TP xuống cấp…

Hoạt động chính quyền địa phương hai cấp cơ bản ổn định, thông suốt, các thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, địa phương còn rất nhiều khó khăn như phần mềm còn bị lỗi, đội ngũ cán bộ cấp xã thừa số lượng, thiếu chất lượng; cơ sở vật chất một số nơi còn chật hẹp, trang thiết bị chưa đảm bảo, nhiều xã nhận 2 xe ô tô nhưng 2 xe nằm một chỗ vì chưa có tiền để sửa…

Phiên họp thường kỳ tháng 9 của UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Cạnh đó việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội và giải ngân vốn đầu tư công, trong đó liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng là chính.

Từ các đánh giá, Chủ tịch TP Cần Thơ yêu cầu trong quý IV còn lại TP phải tăng tốc. Theo đó, ông yêu cầu các sở, ngành và xã, phường phải đoàn kết, thống nhất cao về quan điểm hành động.

Thủ trưởng sở, ngành, lãnh đạo UBND xã, phường kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan đơn vị để kịp thời động viên.

Các đơn vị phải rà soát chỉ tiêu, nhiệm vụ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong quý IV để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

Đồng thời, tiếp tục rà soát công tác tổ chức cán bộ trong từng cơ quan đơn vị để sắp xếp phù hợp với từng vị trí việc làm. Trong đó, sở ngành bố trí cán bộ hỗ trợ cho các xã, phường trọng tâm, trọng điểm, nhiều dự án, công trình; Phải xử lý kịp thời và có chất lượng những nhiệm vụ phát sinh, đột xuất…