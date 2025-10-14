TP Cần Thơ: Giải ngân đầu tư công thấp hơn bình quân cả nước

Chiều 14-10, UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9-2025 trực tuyến đến 103 xã, phường nghe báo cáo tình hình kinh tế, xã hội.
Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đánh giá sau ba tháng thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tình hình phát triển kinh tế của TP tương đối ổn định…
Tuy nhiên, ông cũng nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được còn nhiều hạn chế, nhất là về tăng trưởng kinh tế. Tiến độ giải ngân đầu tư công thấp hơn mức bình quân chung cả nước. Hạ tầng của TP xuống cấp…
Hoạt động chính quyền địa phương hai cấp cơ bản ổn định, thông suốt, các thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, địa phương còn rất nhiều khó khăn như phần mềm còn bị lỗi, đội ngũ cán bộ cấp xã thừa số lượng, thiếu chất lượng; cơ sở vật chất một số nơi còn chật hẹp, trang thiết bị chưa đảm bảo, nhiều xã nhận 2 xe ô tô nhưng 2 xe nằm một chỗ vì chưa có tiền để sửa…
Cạnh đó việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội và giải ngân vốn đầu tư công, trong đó liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng là chính.
Từ các đánh giá, Chủ tịch TP Cần Thơ yêu cầu trong quý IV còn lại TP phải tăng tốc. Theo đó, ông yêu cầu các sở, ngành và xã, phường phải đoàn kết, thống nhất cao về quan điểm hành động.
Thủ trưởng sở, ngành, lãnh đạo UBND xã, phường kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan đơn vị để kịp thời động viên.
Các đơn vị phải rà soát chỉ tiêu, nhiệm vụ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong quý IV để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.
Đồng thời, tiếp tục rà soát công tác tổ chức cán bộ trong từng cơ quan đơn vị để sắp xếp phù hợp với từng vị trí việc làm. Trong đó, sở ngành bố trí cán bộ hỗ trợ cho các xã, phường trọng tâm, trọng điểm, nhiều dự án, công trình; Phải xử lý kịp thời và có chất lượng những nhiệm vụ phát sinh, đột xuất…
9 tháng thu ngân sách hơn 19.000 tỉ
Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tính 9 tháng năm 2025 tăng 7,39% so với cùng kỳ.
Kế hoạch đầu tư công năm 2025 tại thời điểm ngày 1-7-2025 là hơn 29.317 tỉ đồng, đã thực hiện giao chi tiết hơn 27.531 tỉ đồng. Tính đến ngày 29-9-2025, giải ngân được hơn 9.189 tỉ đồng, đạt 33,2%...
Tổng thu ngân sách nhà nước theo dự toán được Chính phủ giao đến ngày ngày 30-9-2025 thực hiện được 19.116 tỉ đồng, đạt 77,23% dự toán Trung ương
giao và đạt 72,51% dự toán HĐND TP giao.