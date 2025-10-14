TP Cần Thơ: Khó khăn của dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 và cải tạo 5 nút giao thông 14/10/2025 15:54

(PLO)- TP Cần Thơ có 13 dự án cần được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, trong đó có dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 và cải tạo 5 nút giao thông trọng điểm.

Chiều 14-10, UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9-2025 trực tuyến đến 103 xã, phường.

Báo cáo về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, Sở Tài chính cho biết, giá trị giải ngân so với số vốn Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 9.551 /27.682 tỉ đồng, đạt 34,5% kế hoạch; thấp hơn 15,5% so với tỉ lệ trung bình của cả nước.

Ông Dương Văn Ngoảnh, quyền Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ báo cáo tại cuộc họp chiều 14-10. Ảnh: NHẪN NAM

Giá trị giải ngân so với số vốn được HĐND TP giao hơn 9.551/29.317 tỉ đồng đạt 32,58% kế hoạch.

Báo cáo về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm, các dự án có tổng mức đầu tư trên 100 tỉ đồng, Sở Tài chính cho biết có 67 dự án với tổng kế hoạch vốn hơn 20.214 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ 68,95% trên tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025.

Lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm đến ngày 30-9 là hơn 5.887 tỉ đồng, đạt 29,13% so với kế hoạch giao chi tiết.

Cũng theo Sở Tài chính, có 13 dự án cần được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7) TP Cần Thơ làm lễ khởi công hôm 22-9. Ảnh: NHẪN NAM

Đáng chú ý, trong 13 dự án này có dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7) TP Cần Thơ còn 98 trường hợp chưa họp xét tính pháp lý, 156 trường hợp chưa được thông qua hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, 496 trường hợp chưa phê duyệt và 6 công trình hạ tầng kỹ thuật; 565 trường hợp chưa ban hành quyết định thu hồi đất; chưa chi trả cho 152/377 trường hợp đã có quyết định phê duyệt.

Đối với 217 trường hợp hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng thuộc dự án đầu tư mở rộng Quốc lộ 91 đoạn từ Ngã tư Bến xe – Trà Nóc do Sở GTVT (nay là Sở Xây dựng) trước đây làm chủ đầu tư, có 108 trường hợp đã phê duyệt nhưng chưa chi trả, 109 trường hợp đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng thi công.

Dự án cải tạo, mở rộng 5 nút giao trọng điểm trên địa bàn TP Cần Thơ, trong đó nút giao số 1 (Mậu Thân- 3 Tháng 2- Trần Hưng Đạo), đất trụ sở Công an phường Xuân Khánh cũ, hội đồng bồi thường đã chi trả tiền bồi thường theo quyết định được duyệt, hiện tại đã đóng cửa, ngừng hoạt động nhưng chưa bàn giao mặt bằng.

Đối với các hộ sử dụng đất đã bị cắt trừ lộ giới có 41 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó có 17 trường hợp đủ điều kiện xem xét bồi thường, 24 trường hợp không đủ điều kiện bồi thường về đất, hộ dân kiến nghị được xem xét bồi thường về đất mới thống nhất giao đất.

Nút giao số 4 (đường 3 Tháng 2 –Nguyễn Văn Linh) còn một trường hợp bị ảnh hưởng, hộ dân yêu cầu được bồi thường phần diện tích ngoài giấy do nhầm lẫn trong quá trình đo đạc hợp thửa và cấp mới.

Nút giao số 5 (đường Nguyễn Văn Linh – 30 Tháng 4), hiện tại đã bàn giao ranh mốc giải phóng mặt bằng cho Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực I để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, có ba dự án khó khăn về vật liệu; bốn dự án liên quan quá trình sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.