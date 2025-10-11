Năm 2025, TP Cần Thơ mới đã giảm hơn 4.000 biên chế 11/10/2025 10:56

(PLO)- Lũy kế đến năm 2025, ba địa phương của TP Cần Thơ mới đã giảm 4.002 biên chế.

Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ ngày 10-10, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ báo cáo tóm tắt về tổng kết Nghị quyết số 18/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ báo cáo tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, về sắp xếp tổ chức bộ máy, giai đoạn 2017 đến tháng 10-2024, TP Cần Thơ cũ, tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng đã giảm tổng cộng 38 đơn vị cấp phòng thuộc khối đảng (tỉ lệ 31,15%), giảm 142 đơn vị cấp phòng thuộc khối nhà nước (giảm 30,15%) và giảm 55 đơn vị cấp phòng khối MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội (49,05%).

Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, số đơn vị cấp phòng thuộc Thành ủy Cần Thơ giảm 52, tổng số đơn vị hành chính cấp xã giảm 160.

Về tinh giản biên chế, từ năm 2017 đến tháng 10-2024, toàn TP tinh giản 1.256 biên chế, sắp xếp lại 100% cơ quan đơn vị theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, không chồng chéo. Sau sáp nhập năm 2025, biên chế hành chính giảm thêm 11,2%...

Tinh giản biên chế giúp tiết kiệm chi ngân sách thường xuyên 150 tỉ đồng/năm, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ, giảm tầng nấc trung gian…

Cũng theo bà Hồ Thị Cẩm Đào, công tác đánh giá công chức, viên chức được đổi mới theo hướng cụ thể, khách quan gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ và vị trí việc làm. Các quy định, tiêu chí đánh giá được ban hành phù hợp với điều kiện của từng địa phương và là cơ sở quan trọng trong quy hoạch, bổ nhiệm điều động, thay thế cán bộ.

Từ 1-7-2025, TP Cần Thơ mới đã khẩn trương kiện toàn nhân sự, bố trí đủ các chức danh chủ chốt ở cả TP và cấp xã. Hàng trăm công chức của TP được tăng cường về cơ sở, tập trung ở những lĩnh vực then chốt như công nghệ thông tin, tài chính, địa chính, xây dựng.

Về kết quả tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, theo bà Đào, giai đoạn 2015-2021, TP Cần Thơ cũ đã tinh giản 3.804 biên chế, giai đoạn 2022-2025, TP tiếp tục giảm 2.131 biên chế.

Tỉnh Hậu Giang giảm 2.344 biên chế giai đoạn 2017-2021, đến năm 2025 giảm 1.059 biên chế. Tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2021 giảm 3.293 biên chế, đến năm 2025 tiếp tục giảm 812 biên chế.

Lũy kế đến năm 2025, ba địa phương của TP Cần Thơ mới đã giảm 4.002 biên chế, trong đó 158 công chức, 3.844 viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Song song đó, TP đã cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trên cơ sở đề án vị trí việc làm được duyệt và thực hiện nghiêm việc rà soát bố trí cán bộ theo đúng vị trí; kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những người không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng tiêu chuẩn.

Theo số liệu tổng hợp, tổng chi thường xuyên ngân sách địa phương đạt 18.208 tỉ đồng, trong đó chi cho các hoạt động cơ quan nhà nước, đảng, đoàn thể là 2.646 tỉ đồng.

Đối với cán bộ công chức viên chức chịu tác động trực tiếp từ việc sắp xếp ba địa phương, tính đến ngày 7-10-2025 có 3.961 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc. Cụ thể, khối đảng 1.242 trường hợp, khối nhà nước 2.719 trường hợp (trong đó 2.473 trường hợp đã được chi trả chế độ với tổng kinh phí hơn 2.509 tỉ đồng).