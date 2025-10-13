Đà Nẵng kêu gọi đầu tư công viên giải trí đẳng cấp như Disneyland 13/10/2025 14:53

(PLO)- Đà Nẵng kêu gọi doanh nghiệp đầu tư khu vui chơi đẳng cấp chưa từng có ở Việt Nam như mô hình của Công viên giải trí Disneyland.

Ngày 13-10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đi thăm các doanh nghiệp trên địa bàn TP nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Clip Chủ tịch Đà Nẵng thăm doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Đến thăm Tập đoàn Sun Group, ông Ấn cho hay doanh nghiệp này góp phần rất lớn trong việc thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với Đà Nẵng, cùng TP tạo nên những sản phẩm du lịch đẳng cấp.

Đà Nẵng luôn tạo điều kiện thuận lợi để Sun Group đầu tư các dự án là thế mạnh của tập đoàn. Qua đó kéo du khách về Đà Nẵng và ở nhiều hơn với Đà Nẵng.

Theo ông Ấn, số ngày lưu trú và chi tiêu của du khách ở Đà Nẵng vẫn còn khiêm tốn, cần thêm sản phẩm du lịch mới để hút khách. Lãnh đạo Đà Nẵng tin tưởng vào năng lực của Sun Group có thể giúp TP giải bài toán này.

Đà Nẵng cũng đang kêu gọi các doanh nghiệp lớn đầu tư phát triển sân bay Chu Lai với vốn đầu tư dự kiến hàng tỉ USD. Đồng thời kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào khu vực ven biển, góp phần cho TP ngày càng giàu đẹp hơn.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn (thứ 6 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng Sun Group nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: TẤN VIỆT

Chủ tịch Sun Group Vùng miền Trung Nguyễn Văn Bình cho hay, tại Đà Nẵng có 20 dự án tập đoàn đang triển khai, vận hành, và đang đề xuất thêm các dự án khác. Riêng khu du lịch Bà Nà từ đầu năm 2025 đến nay đã đón 3,5 triệu khách và đơn vị đang nỗ lực đưa thêm khách quốc tế về Đà Nẵng, tham quan nghỉ dưỡng tại Bà Nà.

Hiện trung bình mỗi khách đi Bà Nà chi tiêu khoảng 1 triệu đồng. Với những dự án đang tiếp tục đầu tư vào Bà Nà, Sun Group đặt mục tiêu mỗi khách chi tiêu 100 USD và đón 20 triệu khách/năm.

Chín tháng đầu năm 2025, Sun Group đã nộp vào ngân sách TP hơn 1.600 tỉ đồng tiền thuế các loại. Hệ sinh thái của Sun Group tại Đà Nẵng có gần 3.500 cán bộ nhân viên. Bên cạnh đó còn tạo ra hơn 3.500 việc làm cho lao động là công nhân.

Thời gian tới, Sun Group sẽ đầu tư thêm một dự án động lực cho ngành du lịch Đà Nẵng là Bến thủy nội địa với các tàu chở khách chạy bằng điện, hướng tới du lịch xanh, bền vững.

Tại buổi thăm, Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng Lê Thị Kim Phương đề nghị Sun Group nghiên cứu đầu tư vào vị trí số 5 của Khu thương mại tự do các khu outlet, cửa hàng miễn thuế…

Đặc biệt, Đà Nẵng đang cần một khu vui chơi giải trí đẳng cấp chưa từng có tại Việt Nam, tương tự như Công viên giải trí Disneyland.

Bà Phương cũng đề nghị Sun Group quan tâm đầu tư lĩnh vực hàng không và logistics hàng không tại sân bay Chu Lai. Sở Công Thương Đà Nẵng đang nghiên cứu mở rộng Khu thương mại tự do vào sân bay Chu Lai, biến khu vực này trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa hàng không.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cùng lãnh đạo các sở ngành cũng đến thăm, chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam tại Công ty Cổ phần Vinpearl - Chi nhánh Đà Nẵng, Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An.