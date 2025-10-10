Tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng gần chạm 2 con số, du lịch thu hơn 44.000 tỉ 10/10/2025 11:50

(PLO)- Kinh tế Đà Nẵng chín tháng đầu năm 2025 tăng trưởng 9,83%, trong đó doanh thu từ lưu trú, ăn uống, lữ hành đạt hơn 44.700 tỉ đồng.

Sáng 10-10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ I nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III, chín tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ ba tháng cuối năm 2025.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh cho hay, tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn TP chín tháng đầu năm ước tăng 9,83%.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh. Ảnh: DNRT

Lĩnh vực dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển mạnh mẽ (chiếm 55,54% cơ cấu kinh tế Đà Nẵng), sôi động với nhiều sự kiện hấp dẫn, đặc sắc, thu hút người dân và du khách tham gia.

Lũy kế chín tháng, khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 14,4 triệu lượt, tăng hơn 22,3% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế hơn 5,8 triệu lượt, khách nội địa hơn 8,6 triệu lượt.

Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành chín tháng ước đạt hơn 44.700 tỉ đồng, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm 2024. Điều này cho thấy hiệu quả của công tác xúc tiến, quảng bá và đa dạng hóa sản phẩm du lịch trong bối cảnh thị trường đang phục hồi mạnh mẽ.

Sự khởi sắc mạnh mẽ của hoạt động xây dựng góp phần thúc đẩy nhu cầu về nguyên vật liệu đầu vào, làm gia tăng khối lượng khai thác cát, đá trên địa bàn. Đây là yếu tố chính đóng góp vào mức tăng cao của ngành khai khoáng trong giai đoạn này.

Nhiều dự án bất động sản được triển khai thi công đồng loạt. Một số dự án có nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán đã thúc đẩy các hoạt động xây dựng và kinh doanh bất động sản tăng mạnh.

Về thu hút đầu tư, chín tháng qua, Đà Nẵng đã thu hút hơn 429 triệu USD vốn FDI, hơn 140.000 tỉ đồng vốn đầu tư trong nước. Nhiều dự án cải thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu đang được triển khai hiệu quả từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Đà Nẵng sơ bộ đến ngày 25-9 đạt hơn 40.000 tỉ đồng (tăng 22,8% so với cùng kỳ), đạt 79,31% dự toán.

Đến ngày 30-9, giải ngân kế hoạch vốn giao trong năm hơn 7.400 tỉ đồng, đạt 45,6% kế hoạch. Nhiều dự án lớn, trọng điểm có tiến độ thực hiện đạt yêu cầu và giải ngân cao.

Thành ủy Đà Nẵng đánh giá, kinh tế TP chín tháng đầu năm 2025 có nhiều điểm sáng tích cực. Nhiều chỉ tiêu, chỉ số tốt hơn so với quý trước và cùng kỳ, tiếp tục tăng trưởng trên 10%. Một số ngành duy trì mức tăng cao.

Tuy nhiên, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn một số hạn chế. Đội ngũ cán bộ công chức một số phường, xã sau sáp nhập “vừa thừa, vừa thiếu”. Nhất là nhân lực chuyên trách, chuyên sâu về chuyển đổi số, công nghệ thông tin, quản lý đất đai, xây dựng.

Cơ sở vật chất tại một số xã, nhất là xã miền núi chưa đáp ứng yêu cầu. Tình hình trật tự an toàn xã hội, an ninh mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên... còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.