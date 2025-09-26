Đà Nẵng mang trong mình sức mạnh quốc gia của thời đại mới 26/09/2025 14:43

(PLO)- TP Đà Nẵng mới phải trở thành một trung tâm kinh tế, văn hóa, đổi mới sáng tạo hàng đầu của khu vực, mang trong mình sức mạnh quốc gia trong thời đại mới.

Ngày 26-9, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội nhập và hợp tác quốc tế giai đoạn 2021 - 2025, định hướng giai đoạn 2025 - 2030.

Theo Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, giai đoạn 2021 - 2025, công tác hội nhập quốc tế của TP đạt nhiều dấu ấn quan trọng. Đà Nẵng đã mở rộng quan hệ đối ngoại với 60 địa phương tại 24 quốc gia, ký kết hàng trăm thỏa thuận hợp tác.

Hội nghị chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa Sở Ngoại vụ Đà Nẵng và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: TẤN VIỆT

Đà Nẵng đã đăng cai các sự kiện quốc tế lớn, thu hút mạnh mẽ đầu tư trong và ngoài nước, vốn ODA và viện trợ phi chính phủ. Du lịch và hệ sinh thái khởi nghiệp tại Đà Nẵng phục hồi và phát triển ấn tượng.

TP cũng quảng bá văn hóa hiệu quả, khẳng định vị thế đô thị quốc tế an toàn, thân thiện. Đồng thời triển khai nhiều hoạt động hợp tác quốc phòng - an ninh, góp phần giữ vững chủ quyền, môi trường hòa bình và ổn định.

Đà Nẵng đặt ra năm mục tiêu trọng tâm gồm khẳng định vai trò trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa của miền Trung hướng tới tầm vóc khu vực; thúc đẩy ngoại giao kinh tế, hình thành trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do;

Quảng bá giá trị văn hóa và nâng tầm thương hiệu Quảng Đà; xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao; bảo đảm an ninh, an toàn và xây dựng hình ảnh TP quốc tế đáng sống.

Đà Nẵng cũng xác định năm nhóm nhiệm vụ then chốt, gồm: Tăng cường nghiên cứu, dự báo quốc tế; khai thác các động lực tăng trưởng mới; phát huy liên kết vùng và cửa khẩu quốc tế; huy động nguồn lực xã hội; củng cố môi trường an ninh, thân thiện, lấy người dân làm “đại sứ hội nhập”.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn đánh giá cao sự chủ động của Đà Nẵng khi là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức hội nghị hội nhập và hợp tác quốc tế sau khi hợp nhất.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Tuấn, từ một khu vực bị tàn phá, hiện vẫn còn phải khắc phục hậu quả chiến tranh, Đà Nẵng đã tạo ra kỳ tích sông Hàn trong phát triển kinh tế - xã hội với mô hình “5 cao”. Qua đó khẳng định thương hiệu của một TP đáng sống, văn minh, năng động, sáng tạo, thân thiện.

“Việc sáp nhập hai địa phương là cơ hội lịch sử để Quảng Nam và Đà Nẵng cùng nhau xây dựng một trung tâm kinh tế, văn hóa, đổi mới sáng tạo hàng đầu của khu vực, mang trong mình sức mạnh quốc gia trong thời đại mới” - ông Tuấn khẳng định.

Theo ông Tuấn, môi trường đầu tư kinh doanh của Đà Nẵng luôn nằm trong nhóm dẫn đầu của cả nước về sự thông thoáng, minh bạch, thuận lợi cho các nhà đầu tư. Chính phủ cũng dành cho Đà Nẵng nhiều cơ chế chính sách vượt trội.

Ông Tuấn đề nghị Đà Nẵng cụ thể hóa và thực hiện đồng bộ, toàn diện đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước; đặc biệt là Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Đà Nẵng cần nâng cao nhận thức về vai trò của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, gắn với việc triển khai đường lối chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời tăng cường nguồn lực phát triển bền vững, đẩy mạnh triển khai công tác ngoại giao kinh tế toàn diện, hiệu quả, thực chất.