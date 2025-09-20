Đà Nẵng phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng cho thành phố 20/09/2025 11:53

(PLO)- Biểu trưng cho thành phố phải thể hiện chiều sâu văn hóa và con người xứ Quảng với những giá trị tinh thần như hiếu khách, nghĩa tình, sáng tạo...

Ngày 20-9, UBND TP Đà Nẵng tổ chức phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và nâng cao nhận diện thương hiệu của thành phố trong nước và quốc tế.

Cuộc thi sáng tác biểu trưng mở rộng cho mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm.

Toà nhà Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng có hình trái bắp. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Tác phẩm dự thi phải đảm bảo tính sáng tạo, nguyên gốc, chưa từng công bố hay tham dự bất kỳ cuộc thi nào trước đó.

Theo thể lệ, logo cần phản ánh rõ bản sắc và tầm nhìn phát triển của Đà Nẵng. Ban tổ chức khuyến khích tác giả khai thác các yếu tố, biểu tượng đặc trưng đại diện cho thành phố; thể hiện chiều sâu văn hóa và con người xứ Quảng với những giá trị tinh thần như hiếu khách, nghĩa tình, sáng tạo.

Biểu trưng còn phải chuyển tải thông điệp về tinh thần hợp lực, sự gắn kết bền chặt giữa các cộng đồng; phản ánh tầm nhìn chiến lược phát triển bền vững, khẳng định vai trò của Đà Nẵng là trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch, đô thị sinh thái, đô thị thông minh, trung tâm tài chính quốc tế, công nghiệp, logistics và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trân trọng kêu gọi các nhà thiết kế, họa sĩ, kiến trúc sư, các sinh viên mỹ thuật và toàn thể người dân yêu mến Đà Nẵng hãy tích cực hưởng ứng Cuộc thi, gửi gắm tình cảm, trí tuệ và ý tưởng sáng tạo vào các tác phẩm. Đồng thời, đề nghị các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hãy quan tâm, hỗ trợ, tuyên truyền và tạo điều kiện để Cuộc thi thực sự trở thành một phong trào sáng tạo có tính cộng đồng và lan tỏa mạnh mẽ.

Tác phẩm dự thi sáng tác biểu trưng cần được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản, dễ nhớ, dễ nhận diện, đồng thời có khả năng ứng dụng linh hoạt trên nhiều nền tảng.

Hồ sơ dự thi gồm bản in trên khổ A4, file mềm kèm theo và bản thuyết minh không quá 300 từ.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất trị giá 150 triệu đồng và 4 giải khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng.

Sau khi công bố kết quả, tác phẩm đoạt giải sẽ được chỉnh sửa, hoàn thiện theo yêu cầu của Hội đồng Nghệ thuật trước khi chính thức trở thành biểu trưng của TP Đà Nẵng. Quyền sở hữu tác phẩm thuộc về UBND thành phố.