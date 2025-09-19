'Đà Nẵng hôm nay ‘người đã đông, chí đã quyết’, không có lý do gì chùn bước' 19/09/2025 12:36

(PLO)- Đà Nẵng hôm nay “Đất đã rộng, người đã đông, chí đã quyết, lòng đã đồng” nên không có lý do gì chùn bước, mà phải quyết tâm và mạnh mẽ hơn nữa.

Đó là lời hiệu triệu của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết ngay sau khi Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2025 - 2030 thông qua Nghị quyết Đại hội.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết. Ảnh: PV

3 nhiệm vụ đột phá, 10 giải pháp trọng tâm

Nghị quyết Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chính quyền số, đô thị thông minh, nền hành chính hiện đại.

Phát huy dân chủ, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hoá và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, phát huy tối đa các nguồn lực đầu tư, đưa Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam.

Đà Nẵng là địa phương tiên phong phát triển khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; là trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, điểm đến hấp dẫn của thế giới.

Nghị quyết Đại hội nhấn mạnh ba nhiệm vụ đột phá. Một là, thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù; tháo gỡ khó khăn vướng mắc, phát triển mạnh kinh tế tư nhân; huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Hai là, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực.

Ba là, xây dựng Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, có chất lượng sống cao, nhất là nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân khu vực miền núi.

Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: PV

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, các đại biểu đã quyết nghị 10 giải pháp trọng tâm của nhiệm kỳ. Trong đó nổi bật là việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và đảm bảo phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Khuyến khích, hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tư nhân thực chất theo Nghị quyết 68/2025 của Bộ Chính trị. Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là đột phá quan trọng, động lực chính để phát triển kinh tế - xã hội.

Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ, gắn kết chặt chẽ, hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế. Xây dựng TP giàu bản sắc, đời sống người dân được nâng cao.

Phát huy tiềm năng, lợi thế và tăng cường đầu tư nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi, rút ngắn khoảng cách chênh lệch với khu vực đồng bằng…

Đà Nẵng hôm nay không có lý do gì chùn bước

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá, thành công của Đại hội không chỉ là dấu mốc chính trị quan trọng, mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn kiến tạo tương lai.

Những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đặt ra là lớn, khó, nhưng là mệnh lệnh chính trị cho tương lai của TP.

“Đà Nẵng của chúng ta hôm nay “Đất đã rộng, người đã đông, chí đã quyết, lòng đã đồng” nên không có lý do gì chúng ta chùn bước, mà phải quyết tâm và mạnh mẽ hơn nữa”, ông Triết nhấn mạnh.

Đà Nẵng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ I. Ảnh: TV

Ông Triết bày tỏ tự tin rằng, Đà Nẵng hoàn toàn đủ điều kiện để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống của Nhân dân và vươn lên sánh vai cùng các đô thị lớn trên cả nước và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Với tinh thần đó, ông Triết kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị TP quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đặc biệt, mỗi Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy phải thật sự nêu gương, tiên phong trong hành động; thể hiện bản lĩnh, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Mỗi ủy viên cần sâu sát cơ sở, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; vận dụng linh hoạt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn.

Đồng thời tranh thủ tối đa sự ủng hộ, giúp đỡ của Trung ương, tập trung tháo gỡ khó khăn, nắm bắt và khai thác hiệu quả các cơ hội, nhất là từ những cơ chế chính sách đặc thù và những động lực phát triển mới.

Từ đó đưa Đà Nẵng phát triển nhanh, mạnh, bền vững, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Trung ương, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân TP.