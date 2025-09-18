Kết nghĩa xã, phường đồng bằng và miền núi ở Đà Nẵng 'tuyệt đối không hình thức' 18/09/2025 15:40

(PLO)- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh khẳng định, việc kết nghĩa xã, phường ở đồng bằng và miền núi trên địa bàn TP tuyệt đối không được hình thức.

Ngày 18-9, ngay sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 – 2030, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đã chủ trì họp báo thông tin kết quả Đại hội.

Đẩy mạnh kết nghĩa xã, phường

Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng Phan Văn Bình đã trả lời một trong những nội dung rất được quan tâm là chính sách phát triển bền vững giữa các xã, phường đồng bằng và miền núi.

Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng Phan Văn Bình. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Bình, tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng cũ đã thực hiện rất tốt chủ trương kết nghĩa xã, phường nhằm hỗ trợ, chia sẻ và tháo gỡ các khó khăn cho miền núi.

Từ ngày 1-7-2025, lãnh đạo TP Đà Nẵng mới đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác kết nghĩa xã, phường giữa đồng bằng và miền núi. Đến bây giờ thì các xã, phường đã ký kết việc kết nghĩa. Thậm chí có những phường kết nghĩa với hai xã miền núi.

Đà Nẵng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kết nghĩa xã, phường. Đồng thời kết nghĩa giữa các sở ban ngành, đoàn thể của TP với các xã miền núi. Sau đó sẽ đi vào những hoạt động cụ thể, thiết thực trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực của mỗi đơn vị để tăng tính hiệu quả cho công tác kết nghĩa.

“Đồng bộ từ nguồn lực hiện có của các địa phương, nhất là tập trung hỗ trợ cho các xã miền núi, để bà con Nhân dân miền núi có nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống và nâng cao thu nhập”, ông Bình cho hay.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh, việc kết nghĩa xã, phường là một chủ trương rất kịp thời, xuất phát từ ý tưởng của ông Nguyễn Văn Quảng, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Các xã, phường đồng bằng và miền núi tại Đà Nẵng đang có sự chênh lệch rất lớn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số, phát triển kinh tế. Đơn cử như phường Hải Châu rộng 7,5 km2, còn xã Bến Giằng rộng khoảng 60 lần phường Hải Châu.

Hay như phường Thanh Khê hơn 201.000 dân, nhưng xã Tây Giang chỉ khoảng 9.000 dân. Phường Ngũ Hành Sơn thu ngân sách dự kiến trên 1.200 tỉ đồng, nhưng có những xã gộp hết lại chỉ thu khoảng 300 triệu đồng.

“Chủ trương kết nghĩa xã, phường để hai bên hiểu nhau, hiểu về đồng đội, đồng chí của mình; giúp nhau trong việc nắm bắt các vấn đề về văn hoá. Thứ nữa là chia sẻ nguồn lực. Trước mắt là những nguồn lực có thể thực hiện ngay như phường Hải Châu kết nghĩa với xã Hùng Sơn, không phải chỉ đến để gặp nhau tay bắt mặt mừng mà bàn luận, ký cam kết những nội dung cụ thể”, ông Vĩnh cho hay.

Ông Vĩnh nêu ví dụ, khi thăm xã Hùng Sơn, một doanh nghiệp tại phường Hải Châu cam kết bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho xã Hùng Sơn. Người dân có đầu ra cho sản phẩm của mình, tăng thu nhập, mở rộng sản xuất.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh. Ảnh: TẤN VIỆT

Đồng bằng – miền núi cùng nhau phát triển

Ông Nguyễn Đình Vĩnh cho hay, Thành uỷ Đà Nẵng đã có chủ trương sau ba tháng thực hiện kết nghĩa xã, phường sẽ tổng kết để đúc rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh trong việc kết nối, tương tác hỗ trợ cùng nhau phát triển.

“Tuyệt đối không làm hình thức việc kết nghĩa xã, phường mà phải đi sâu vào phát triển, từ kết nối đó các xã, phường sẽ đề xuất các cách thức, mô hình để Thành ủy, UBND TP chỉ đạo với những đề án lớn hơn, phát triển tổng thể hơn”, ông Vĩnh nhấn mạnh.

Cũng theo ông Vĩnh, phát triển cân bằng, hài hòa khu vực miền núi và đồng bằng là một chủ trương rất lớn. Các tham luận tại Đại hội cũng tập trung vào việc này, đi vào các trọng tâm, trọng điểm, không đầu tư tràn lan.

Đà Nẵng đã khởi động ngay việc xây dựng sáu trường học ở sáu xã giáp giới với Lào, tháng 9-2026 phải đưa vào hoạt động bán trú để nuôi dạy học sinh.

Về y tế, Đà Nẵng cũng phải làm ngay việc điều tiết, không để dồn hết về Bệnh viện Đà Nẵng, mà còn các bệnh viện của tỉnh Quảng Nam cũ. Y tế cơ sở tốt thì những bệnh nhân nặng, cần công nghệ, khoa học kỹ thuật cao điều trị mới về trung tâm TP.

Các tuyến đường giao thông cũng sẽ được tập trung làm sớm. Tất cả giao thương dược liệu theo hướng Bắc – Nam, Đông - Tây đều phải có đường giao thông để kết nối. Vấn đề này cần một nguồn lực rất lớn.

Ông Vĩnh cho hay, Đà Nẵng không có chủ trương xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp lớn ở khu vực miền núi. Nhưng sẽ xây dựng các cụm công nghiệp nhỏ để sơ chế gắn với phát triển ngành dược liệu. Từ đó đưa về các trung tâm sản xuất quy mô và hiện đại hơn ở bờ Đông TP.