Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết: 'Lấy người dân làm trung tâm phục vụ' 17/09/2025 13:15

(PLO)- Quan điểm xuyên suốt và kiên định là theo đuổi mục tiêu quản lý phát triển một cách bao trùm và bền vững, lấy con người làm trung tâm.

Nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, báo Pháp Luật TP.HCM có cuộc trao đổi cùng ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, về những chuyển biến quan trọng sau khi TP thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, cũng như các định hướng phát triển của TP trong giai đoạn tới.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết cùng Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng thăm dự án Phòng thí nghiệm phục vụ sản xuất công nghệ đóng gói tiên tiến cho vi mạch bán dẫn tại Đà Nẵng tháng 7-2025. Ảnh: TẤN VIỆT

Chính quyền hai cấp vận hành thông suốt

. Phóng viên: Thưa ông, sau hơn hai tháng vận hành chính quyền địa phương hai cấp, ông đánh giá thế nào về hiệu quả bước đầu của mô hình mới này, nhất là trong việc hỗ trợ người dân và doanh nghiệp?

+ Ông Lương Nguyễn Minh Triết: Sau hơn hai tháng đi vào hoạt động, bộ máy chính quyền hai cấp ở cấp cơ sở và TP Đà Nẵng cơ bản vận hành ổn định, thông suốt và đồng bộ, đảm bảo định hướng lấy người dân làm trung tâm phục vụ để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương được thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ. Các sở, ban ngành cũng như chính quyền xã, phường đã khẩn trương kiện toàn tổ chức, ban hành đầy đủ các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn... Hoạt động cơ bản không bị gián đoạn, từ quản lý nhà nước đến cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Thủ tục bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và cấp con dấu đã hoàn tất đúng quy định. Trung tâm phục vụ hành chính công hoạt động ổn định, đảm bảo chất lượng phục vụ người dân.

Kết quả bước đầu cho thấy mô hình mới với sự đổi mới tư duy và cách tổ chức bộ máy đang từng bước phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến trong cung cách phục vụ người dân và xử lý thủ tục hành chính (TTHC) tại cơ sở. Đến nay có thể khẳng định việc vận hành các TTHC đã diễn ra thông suốt, người dân và doanh nghiệp được phục vụ đầy đủ, hiệu quả. Đây là bước chuyển căn bản trong cách phục vụ.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

6 mũi nhọn hình thành 6 động lực tăng trưởng

. Sau sáp nhập, Đà Nẵng có nhiều dư địa phát triển mới. Vậy TP đặt ra những chủ trương, định hướng lớn nào cho tương lai, cụ thể là giai đoạn 2026-2030?

+ Trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, nhận định được thời cơ, cơ hội mới, đặc biệt là việc tận dụng cơ chế, chính sách đặc thù đã được Trung ương ban hành, Thành ủy, HĐND và UBND TP xác định rất rõ định hướng phát triển TP Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 11%/năm; đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD.

Để đạt mục tiêu đó, TP sẽ tập trung cụ thể hóa cơ chế, chính sách đặc thù từ Nghị quyết 136/2024/QH15, tạo khung pháp lý riêng biệt để quản trị đô thị, phát triển kinh tế gắn với hình thành và phát triển các mô hình kinh tế mới như khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế... Đặc biệt, TP tập trung quy hoạch đồng bộ, khai thác hiệu quả tiềm năng của cả vùng đông và vùng tây (phân theo đường cao tốc Bắc - Nam phía đông, đoạn đi qua TP Đà Nẵng) và từng khu vực, kết nối liên vùng và hình thành không gian phát triển.

﻿ Từ trên xuống, trái qua: Ông Lương Nguyễn Minh Triết thăm và làm việc với Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng Đà Nẵng khi còn làm Chủ tịch HĐND TP; thăm Trạm dược liệu Trà Linh và tặng quà cho một bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2025. Ảnh: THANH NHẬT - TẤN VIỆT

Trọng tâm là thúc đẩy phát triển 6 lĩnh vực mũi nhọn gắn với hình thành 6 động lực tăng trưởng, cụ thể: Một là, phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao, gắn với bất động sản nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế; bảo tồn, phát huy di sản văn hóa thế giới, quốc gia. Hai là, phát triển dịch vụ logistics gắn với đầu tư đồng bộ hệ thống cảng hàng không, cảng biển, khu kinh tế, cửa khẩu quốc tế. Ba là, phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, gắn với việc đẩy nhanh triển khai các khu công nghiệp sinh thái, nghiên cứu phát triển ngành công nghiệp Halal.

Bốn là, phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, công nghiệp vi mạch bán dẫn gắn với nền kinh tế số, công nghiệp năng lượng, năng lượng tái tạo. Năm là, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp và các khu công nghiệp chế biến sâu ngành dược liệu; phát triển kinh tế biển, xây dựng trung tâm nghề cá hiện đại gắn với bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo. Sáu là, hình thành chuỗi đô thị ven biển, các khu đô thị mới, xanh có quy mô lớn, hiện đại, thông minh tại vùng đông và phát triển không gian trên biển tại vịnh Đà Nẵng.

Với khu vực tư nhân, TP khẳng định đây là động lực phát triển chiến lược lâu dài theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW. Theo đó, TP tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về đất đai, tín dụng, công nghệ, thị trường; tăng cường đối thoại, gặp gỡ và hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp, gắn với đẩy mạnh cải cách TTHC, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch để mời gọi, thu hút “đại bàng” về TP “xây tổ”...

Trong quá trình phát triển, chúng tôi quan điểm xuyên suốt và kiên định là theo đuổi mục tiêu quản lý phát triển một cách bao trùm và bền vững, lấy con người làm trung tâm và đảm bảo sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng TP giàu bản sắc, đời sống người dân được nâng cao.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết thị sát các vị trí xây dựng khu thương mại tự do Đà Nẵng vào tháng 7-2025. Ảnh: TẤN VIỆT

3 đột phá chiến lược để hiện thực hóa mục tiêu

. Với định hướng lớn như vậy, Đà Nẵng sẽ có giải pháp đột phá gì để biến tầm nhìn thành hiện thực?

+ TP dự kiến triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá.

Thứ nhất, thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát triển mạnh kinh tế tư nhân, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững. Thứ hai, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực. Thứ ba, xây dựng TP Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, có chất lượng sống cao, nhất là nâng cao chất lượng đời sống nhân dân khu vực miền núi.

. Xin cảm ơn ông.