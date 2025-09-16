Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới 16/09/2025 11:48

(PLO)- “Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới” là một phần chủ đề của Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Sáng 16-9, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trù bị.

Dự phiên trù bị có lãnh đạo TP Đà Nẵng và 450 đại biểu chính thức đại diện cho 139.534 đảng viên toàn Đảng bộ TP.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: PV

“Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”

Tại phiên trù bị, các đại biểu đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 người, Đoàn Thư ký gồm ba người, bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm năm người.

Phiên trù bị thông qua nội quy, quy chế đại hội và thông báo quyết định thành lập tám Tổ đại biểu; chỉ định các Tổ trưởng, Tổ phó và giới thiệu địa điểm thảo luận của các Tổ đại biểu, đồng thời thông qua chương trình đại hội.

Theo đó, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra trong các ngày 16, 17 và 18-9, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Chủ đề đại hội là: “Xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển; xây dựng TP Đà Nẵng văn minh, hiện đại, chất lượng cuộc sống cao, trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”.

Đại hội sẽ tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 – 2030. Cùng với đó là kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội cũng công bố các quyết định nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đoàn Chủ tịch đại hội gồm 15 người. Ảnh: PV

Phiên chính thức của Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030 bắt đầu từ 8 giờ ngày 17-9. Phiên bế mạc đại hội bắt đầu từ 8 giờ ngày 18-9, sau đó sẽ có họp báo thông báo kết quả đại hội.

6 mũi nhọn, 3 đột phá

Báo cáo chính trị trình đại hội xác định rõ quan điểm phát triển TP Đà Nẵng trong tương lai. Cụ thể đã đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và sáu chỉ tiêu phát triển trong 5 năm tới.

Đà Nẵng định rõ nguồn lực đầu tư cho hai vùng Đông và Tây, xác định sáu lĩnh vực mũi nhọn gồm: Du lịch, dịch vụ logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao và chuỗi đô thị ven biển.

Qua đó hướng đến mục tiêu nâng cao phúc lợi xã hội và đời sống của Nhân dân, rút ngắn khoảng cách chênh lệch trong đời sống người dân vùng cao và đô thị.

Báo cáo chính trị xác định tám nhóm giải pháp lớn: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; Phát huy tiềm năng, lợi thế gắn với đẩy mạnh tái cấu trúc kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân;

Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Thực hiện tốt công tác quy hoạch, phát triển hài hòa không gian kinh tế - xã hội giữa đô thị, nông thôn và miền núi;

Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ, gắn kết chặt chẽ, hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế; Phát huy tiềm năng, lợi thế và tăng cường đầu tư nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi, rút ngắn khoảng cách chênh lệch với khu vực đồng bằng;

Tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; Tăng cường hội nhập, hợp tác quốc tế, đẩy mạnh liên kết phát triển vùng.

450 đại biểu chính thức đại diện cho 139.534 đảng viên toàn Đảng bộ TP Đà Nẵng. Ảnh: PV



Đà Nẵng cũng xác định ba nhiệm vụ đột phá. Một là, thực hiện hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù; tháo gỡ khó khăn vướng mắc; phát triển mạnh kinh tế tư nhân, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Hai là, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực.

Ba là, xây dựng TP Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, có chất lượng sống cao, nhất là nâng cao đời sống Nhân dân khu vực miền núi.