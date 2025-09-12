Không nhận hoa chúc mừng ở Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng 12/09/2025 09:13

(PLO)- Sáng 12-9, Thành ủy TP Đà Nẵng tổ chức Họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu lần thứ nhất, Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Họp báo do ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội và bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó trưởng Tiểu ban chủ trì.

Họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu lần thứ nhất, Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: LÊ PHI.

Tại họp báo, ông Nguyễn Trọng Hùng, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, cho biết căn cứ Kết luận số 150-KL/TW về công tác nhân sự đối với các địa phương hợp nhất, sáp nhập; Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Chấp Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 đã thực hiện quy trình xây dựng Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 và nhân sự lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Về số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030 là 75 người, trong đó có 73 người được giới thiệu tái cử, hai người lần đầu tham gia (Chính ủy BCH Quân sự TP, Chánh án TP).

Về số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 là 23 người.

Về số lượng Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sáu người, gồm: Bí thư và năm Phó Bí thư. Trước mắt, có năm người, gồm: Bí thư Thành ủy và bốn Phó Bí thư Thành ủy.

Số lượng Phó Chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2026 - 2031 là bốn người. Số lượng Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2026 - 2031 là tám người. Số lượng Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 là một người.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội và bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó trưởng Tiểu ban tại cuộc họp báo. Ảnh: L.PHI

Về Ủy ban Kiểm tra Thành ủy sẽ có 14 ủy viên, gồm: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; bốn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và chín Ủy viên (chuyên trách).

Tính đến ngày 31-8-2025, Đảng bộ thành phố có 97 đảng bộ trực thuộc Thành ủy và chi bộ đặc khu Hoàng Sa trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ thuộc Đảng bộ UBND TP, với tổng số 139.534 đảng viên.

Về công tác chuẩn bị Đại hội, ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho hay, Chủ đề của Đại hội là “Xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển; xây dựng TP Đà Nẵng văn minh, hiện đại, chất lượng cuộc sống cao, trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”. Về phương châm Đại hội là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Cũng theo ông Hoàng, Thường trực Ban bí thư đã thống nhất Đại hội Đại biểu lần thứ nhất, Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 16, 17 và 18-9.



Theo tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, Đại hội sẽ không nhận hoa chúc mừng.